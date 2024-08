Missione per Jonathan David: l’Inter sfrutta una carta sorprendente

La pista Jonathan David continua a essere piuttosto calda per l’Inter: i nerazzurri sono pronti a sfruttare una carta sorprendente per portarlo a Milano

Jonathan David sta diventando un nome caldo fin da ora per il calciomercato dell’Inter. L’attaccante canadese ha un contratto che lo lega al Lille fino a giugno 2025, e già quest’estate in molti si aspettavano che avrebbe lasciato la Ligue 1 per accasarsi altrove, molto probabilmente in una big europea in grado di esaltare le sue qualità.

Molto presto, però, questa certezza si è rivelata piuttosto falsa. Infatti, nessuna pista si è movimentata per il ragazzo, che di conseguenza resterà con ogni probabilità lì dove si è messo più in evidenza in carriera. In Italia si erano interessate a lui Roma e Milan, poi andate su Dovbyk e Morata, mentre all’estero si è parlato a lungo di Chelsea e PSG, anche qui senza che iniziasse una vera e propria trattativa.

A questo punto, entra in gioco l’Inter. I nerazzurri, soprattutto grazie al lavoro di Marotta e Ausilio, hanno già dimostrato di poter centrare colpi sensazionali a parametro zero e Jonathan David è assolutamente un loro target. Quando Marko Arnautovic dirà addio tra un anno a scadenza di contratto, la società punta a chiudere l’arrivo del canadese, un po’ come già successo in passato con Taremi e Thuram.

Jonathan David nome caldo per la prossima stagione: la carta speciale dell’Inter

Per portare al più presto la trattativa alla fumata bianca, l’Inter potrebbe avvalersi anche di una carta speciale, anzi di uno sponsor che potrebbe convincere il bomber del Lille ad accettare il trasferimento a Milano. Stiamo parlando di Tajon Buchanan, suo connazionale, che potrebbe raccontare l’Inter, la sua storia, le sue strutture e cercare di convincere il suo compagno.

Certo, non sarà comunque facile anticipare tutte le big che saranno certamente interessate all’arrivo di Jonathan David a parametro zero. La sua valutazione, almeno fino a questo momento, è stata di 50 milioni di euro, quindi servirà anche proporre un ingaggio e commissioni importanti per strappare con anticipo la sua firma.

Servirà anche l’ok finale di Oaktree, ma in partenza il bomber del Lille sembra un profilo che potrebbe piacere alla proprietà americana: giovane e di talento, proprio uno di quei colpi che l’Inter sa di non poter mancare.