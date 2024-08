“È il nuovo Kondogbia”: diatriba Inter-Milan per il colpo Fofana

Rossoneri freschi d’acquisto delle prestazioni di Fofana dal Monaco, si riaccende la rivalità coi tifosi nerazzurri che ricordano l’affare Kondogbia del 2015. Spaccatura netta sui social

Se fronte Inter la dirigenza nerazzurra ha deciso di affidare l’ultimo slot disponibile a centrocampo alla grandissima esperienza internazionale di Piotr Zielinski, rimasto senza contratto dopo la scadenza del rapporto con il Napoli; i rossoneri del Milan hanno deciso di rinforzare con criterio il proprio reparto mediano affidandolo alla competenza e alla freschezza di Youssouf Fofana.

Il centrocampista francese è stato infatti prelevato dal Monaco a seguito di una trattativa che si è protratta per diverse settimane, nonostante tutti gli indizi avessero fatto presagire che la fumata bianca potesse esser raggiunta tempo prima. Il calciatore aveva infatti dato il proprio consenso e la sua entourage ha lavorato per definire il nuovo contratto con la dirigenza rossonera, finché non è sopraggiunta la tanto attesa fumata bianca.

Su di lui ci sono adesso grandi aspettative perché grazie alla sua fisicità, oltre ad una buona capacità di gestire il pallone e ripiegare in fase di contenimento, dovrebbe garantire maggiore solidità rispetto a quanto visto nel recente passato. Eppure, non tutti i tifosi sarebbero realmente contenti di questa operazione. Probabilmente perché richiama ricordi non propriamente brillanti nelle menti di chi aveva visto all’opera un altro colpo del mercato nerazzurro del passato, ovvero Geoffrey Kondogbia, prelevato anch’egli dal Monaco.

Fofana come Kondogbia, il paragone che spacca in due la tifoseria

Per alcuni infatti i due calciatori sarebbero piuttosto simili e questo lascia presagire che l’adattamento al calcio di Serie A possa avere un impatto significativo sulle prestazioni dell’esordiente Fofana, ma in negativo. Proprio come accaduto al collega di reparto nel lontano 2015, quando tra le file dell’Inter fece poco e male.

Chiaro è che è presto a dirsi, perché ognuno reagisce in maniera differente. Il tempo saprà dare una risposta concreta, intanto è bettaglia sui social fra chi è contro il centrocampista francese e chi invece gli dona respiro per la stagione imminente.

Il #Milan ha preso #Fofana dal #Monaco…mi ricorda un colpo del 2015…sempre arrivato dallo stesso club…grande esaltazione al suo arrivo, grande delusione in seguito….magari non ci aspettavamo proprio un fenomeno, ma nemmeno quello che si è visto all’#Inter pic.twitter.com/sBZ7TSSf9G — Jacopo Roberto ⭐️⭐️ (@jrbasket2015) August 15, 2024

Solo a me sto Fofana da le vibes di Kondogbia?? — Mottismo (@MOTTISMO38) August 15, 2024