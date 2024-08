Il momento imbarazzante di Asllani scatena la rabbia dei tifosi: “Mandatelo in Primavera”

Kristjan Asllani non ha vissuto un esordio di campionato magnifico contro il Genoa: il centrocampista ha scatenato la rabbia dei tifosi nerazzurri

Il pareggio contro il Genoa, in trasferta, alla prima giornata di Serie A non è del tutto un risultato da buttare per l’Inter, che ha chiuso il match con il punteggio di 2-2. Non è da buttare in senso assoluto, ma per come è arrivato sì, viste le clamorose disattenzioni che hanno inciso sul corso della partita e portato la miglior difesa dello scorso anno a perdere per strada i primi due punti.

Gli errori di Sommer e Bisseck sono clamorosi e non possono essere perdonati a questi livelli, ma c’è un altro calciatore che nelle ultime ore ha scatenato la rabbia dei tifosi, e si tratta di Kristjan Asllani. L’albanese è entrato nell’ultimo spezzone di gara al posto di Lautaro Martinez, permettendo a Simone Inzaghi di ripristinare il 3-5-2 dopo la seconda rete di Thuram.

Come ha spiegato il tecnico di Piacenza nel post partita, l’obiettivo era tenere il più possibile il pallone fino ai minuti finali, ma non è andata esattamente così. Molti tifosi hanno notato come l’impatto del regista di centrocampo non sia stato splendido e non hanno perso tempo per farlo notare sui social.

Tifosi dell’Inter furiosi contro Asllani: brutto ingresso contro il Genoa

L’ex Empoli ha vissuto anche un momento imbarazzante quando è andato alla bandiera per battere un calcio d’angolo e non è riuscito neanche a far arrivare il pallone in area di rigore, dato che l’ha colpito male e la sfera è finita direttamente sul fondo, dando un’altra occasione al Genoa.

Come dicevamo, molti tifosi non l’hanno perdonato sui social e hanno sottolineato che “Non è calciatore da Inter”, mentre un altro utente si è avventurato addirittura in un clamoroso “Mandatelo in Primavera”.

Io però la cattiveria devo sganciarla: per favore @inter, se non avete soldi, mettete Asllani in Primavera e portate Berenbruch in prima squadra. L’albanese non c’entra nulla con questa squadra, gioca 5 livelli sotto. Grazie.#GenoaInter — Da®️io 🐈‍⬛ 🇯🇵🇵🇭🇨🇳 (@Dario71841121) August 17, 2024

Bello il calcio d’angolo di asllani — Formichiere Campione ⭐️⭐️ (@InterPuritano) August 17, 2024

Con una scarsa condizione fisica so vedono i limiti della squadra,ossia poca qualità offensiva e capacità di 1 contro 1. Fase finale inspiegabile. Spiace per Asllani ma per me non è un calciatore da Inter… — Giuseppe (@Giusepp82792467) August 17, 2024

Insomma, i dubbi restano sul destino dell’ex Empoli, che sicuramente in questa stagione resterà come vice Calhanoglu, ma in tanti si aspettano da lui il salto di qualità.