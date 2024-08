Inter, non ci sono più dubbi: scelto il nuovo difensore

Fragilità emerse in difesa nella prima uscita stagionale contro il Genoa, serve adesso il rinforzo definitivo. Occhi puntati sull’argentino Palacios, ci sarebbe già la proposta d’acquisto

Fra le note negative che hanno colorato di grigio la serata d’esordio dell’Inter in campionato contro il Genoa c’è stata una lieve superficialità difensiva. A partire da Yann Sommer, autore di qualche errore di lettura abbastanza evidente nell’arco dei novanta minuti ed incapace di neutralizzare del tutto la battuta a rete di Junior Messias su rigore, per finire al tridente arretrato composto da Yann Bisseck, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni.

Per Simone Inzaghi nulla è dato come irreparabile ma attende la svolta soprattutto sul mercato, visto che le condizioni di Benjamin Pavard sono in fase di evoluzione e manca un vero e proprio braccetto macino che possa fungere da alternativa a Bastoni nel momento del bisogno. Contando poi Stefan de Vrij ancora infortunato, l’Inter soffre di un’emergenza difensiva da non sottovalutare. Come noto, la dirigenza nerazzurra è da tempo sulle tracce di un calciatore giovane che possa sopperire alle mancanze evidenziate ed Inzaghi gradirebbe che almeno un colpo venisse piazzato entro la fine del calciomercato. Proprio nelle ultime ore, dopo aver scartato in via definitiva opzioni di esperienza come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, dall’Argentina di parla di un avvicinamento sostanziale dell’Inter nei confronti di Tomas Palacios.

Palacios verso l’Inter, affare da 6 milioni per rinforzare la difesa

Stando alle ultimissime informazioni divulgate da Javier Nievas de ‘SportsCenter ESPN’, Palacios non avrebbe preso parte all’ultimo incontro fra Independiente Rivadavia e Talleres perché ormai proiettato verso l’addio definitivo.

Il calciatore saluterà entrambe le squadre comproprietarie del suo cartellino, per il quale si sta cercando una quadra con l’Inter intorno ai 6 milioni di euro. L’operazione in chiusura potrebbe trovare sbocco ufficiale entro la fine della sessione estiva proprio per garantire ad Inzaghi un innesto importantissimo in questa delicata fase d’avvio dei giochi di campionato. Anche per calcare quanto riportato da Bastoni nelle recenti dichiarazioni per la stampa, ove aveva ammesso che un suo sostituto serve con un certo margine di urgenza.