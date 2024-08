L’allenatore ‘chiama’ Correa: assist perfetto per l’addio all’Inter

L’Inter sta cercando di piazzare Joaquin Correa sul calciomercato ed è arrivato un assist molto importante per il club nerazzurro: come stanno le cose

Simone Inzaghi ha dichiarato prima del match tra Genoa e Inter che la composizione dell’attacco a cinque era ormai stata scelta e non sarebbe cambia. L’allenatore di Piacenza, ovviamente, non può esserne troppo contento, dato che si aspettava ben altro dal calciomercato in entrata, specialmente una seconda punta con le caratteristiche di Albert Gudmundsson, ormai passato alla Fiorentina.

Ora il tempo stringe e la sensazione è che Marko Arnautovic molto difficilmente lascerà Milano, a differenza di quello che potrebbe succedere per Joaquin Correa. L’Inter tenterà di piazzare l’argentino fino all’ultimo sul calciomercato, ma non è facile cederlo, visto che fino a questo momento ha rifiutato tutte le possibili destinazioni, e non sono state così tante le squadre interessate.

C’è una pista, però, che potrebbe riaccendersi nelle ultime ore e permettere all’Inter di terminare anzitempo il suo contratto professionale con l’ex Lazio.

Correa può ancora lasciare l’Inter: il Genoa ci crede

La strada più calda per Correa sembra, tanto per cambiare, quella che lo porterebbe al Genoa. I rossoblù hanno acquistato Pinamonti, ma hanno necessità di sostituire anche Gudmundsson. Proprio per questo, dopo la partita contro l’Inter, Alberto Gilardino ha chiuso all’arrivo di Arnautovic, ma non a quello del Tucu.

Nella conferenza stampa dopo il pareggio contro i nerazzurri, ha dichiarato senza mezzi termini: “Arnautovic e Correa? Sono due giocatori forti. In questo momento come attaccante abbiamo preso Pinamonti, ora valutiamo in un’altra direzione. Correa ha qualità e caratteristiche simili a Gudmundsson“.

La porta è aperta, quindi, e non è detto che la pista non possa surriscaldarsi già nelle prossime ore, permettendo al ragazzo di trovare molto più spazio di quanto non ne troverebbe all’Inter.