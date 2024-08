Addio all’Inter dopo nove anni: approda nella Liga

Termina l’avventura in nerazzurro del giovane centravanti italo-spagnolo Curcio, ha salutato l’Inter di recente ed ha infine firmato un nuovo contratto con il Girona nel massimo campionato iberico

Le operazioni principali su cui l’Inter ha investito la maggior parte del tempo sono state certamente quelle che hanno condotto in squadra, alle dipendenze di Simone Inzaghi, i due profili internazionali Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Al loro seguito si è poi aggiunto anche il promettente portiere spagnolo Josep Martinez e nelle prossime ore dovrebbe aggregarsi anche il difensore centrale argentino Tomas Palacios, designato come alternativa al ruolo di Alessandro Bastoni.

Ciononostante, buona parte delle energie residue di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono state impiegate per tutti gli affari legati alle posizioni in uscita dei tanti giovani presenti in organico, desiderosi di fare esperienza altrove. Non ultimo Martin Satriano, prossimo alla firma con il Lens in Ligue 1. Ma oltre ai profili pseudo-veterani della formazione nerazzurra ed ex prodotti del vivaio della Primavera del club di Viale della Liberazione, l’Inter ha salutato anche alcuni giovanissimi. Fra questi anche il centravanti italo-spagnolo classe 2008, Daniel Curcio.

L’Inter saluta un altro giovane talento: Curcio al Girona, è ufficiale

Il calciatore, cresciuto calcisticamente nell’Inter nell’arco degli ultimi nove anni della sua giovanissima carriera, ha infatti salutato l’ambiente nerazzurro un paio di settimane fa con un mix di emozioni contrastanti. Da un lato, come logico pensare, la malinconia di lasciare la sua seconda casa; dall’altro la voglia di riscattarsi altrove.

E infatti, proprio a ridosso del suo addio ufficiale, Curcio aveva lanciato sui propri profili social un post di apprezzamento a tutto ciò che l’Inter ha significato per lui, sin dal 2016. “Sono stati anni indimenticabili, ricchi di successi di squadra. Sono immensamente grato per quanto vissuto e spero di poter incrociare l’Inter di nuovo in futuro”, aveva scritto in precedenza. Ora però la conferma è doppia, perché nelle scorse ore ha pubblicato la fotografia più recente con indosso la nuova divisa del Girona, club militante nel massimo campionato spagnolo, con cui ha firmato da poco un nuovo contratto.