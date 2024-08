È stato mandato via: cessione UFFICIALE prima di Inter-Lecce

Niente Inter-Lecce per un giocatore. Il calciatore, infatti, è stato ceduto ufficialmente prima della seconda giornata di campionato

Il calciomercato estivo aperto durante il campionato non piace a molti allenatori perché non consente di lavorare con la rosa definitiva. Il grande rischio è quello di poter lavorare magari la settimana prima con un calciatore e poi la successiva a dover fare a meno del tesserato perché ceduto ufficialmente ad un altro club.

Ed è proprio questo caso di Inter-Lecce. Un calciatore, che nella prima giornata era a disposizione del tecnico, è stato ceduto e non sarà in campo a San Siro. Un addio che era nell’aria, ma che porterà quasi sicuramente il club ad intervenire sul calciomercato per sostituirlo e rendere la squadra ancora maggiormente completa per raggiungere l’obiettivo stagionale. Ragionamenti in corso e presto le riserve su chi prendere al suo posto saranno sciolte.

🚨#Zielinski è tornato ad allenarsi coi compagni nella prima seduta settimanale. Assente alla prima in casa del Genoa, il polacco sarà invece arruolabile per la gara di sabato col Lecce pic.twitter.com/zU9DtrFA5Q — Interlive (@interliveit) August 20, 2024

Calciomercato: niente Inter-Lecce, è stato ceduto

La preparazione di Inter e Lecce prosegue ormai senza sosta. Le due squadre saranno in campo sabato sera con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato. I nerazzurri all’esordio hanno pareggiato contro il Genoa mentre i pugliesi perso nettamente con l’Atalanta. Lecce che per la sfida contro l’Inter non potrà contare su Listkowski.

L’attaccante è stato ceduto ufficialmente allo Jagiellonia Bialystok, squadra che la scorsa stagione ha vinto lo Scudetto in Polonia. L’addio è a titolo definitivo, ma i pugliesi sono riusciti ad ottenere la percentuale sulla futura rivendita. Una non sicuramente importante per Gotti considerando che il calciatore non era nei piani del tecnico e con l’Atalanta non sedeva neanche in panchina.

Ma la sua partenza costringerà il club ad intervenire sul calciomercato per riuscire a rinforzare il reparto offensivo. La partita di lunedì ha confermato una squadra leggermente in difficoltà in attacco e non è da escludere che alla fine si possa intervenire per dare al tecnico almeno un giocatore di qualità.

Difficile che questo possa avvenire con l’Inter. A San Siro Gotti si presenterà quasi sicuramente con la stessa rosa dell’esordio. Possibili dei cambiamenti per cercare di ottenere un risultato a sorpresa, ma di certo non potrà contare su Listkowski. Il giocatore ha ufficialmente lasciato i pugliesi per iniziare una esperienza in Polonia. Avventura che gli dovrebbe consentire di ritrovare una certa continuità che negli ultimi due anni è mancata considerando le sole 23 presenze messe a segno con Lecce, Brescia e Lecco (queste ultime due esperienze in prestito).