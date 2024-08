Genoa-Inter, Sommer e Bisseck inguaiano Inzaghi: cronaca e pagelle

L’Inter esordisce in campionato, con le due stelle sul petto, al Marassi contro il Genoa: ci pensa Marcus Thuram

Simone Inzaghi parte con Bisseck al posto di Pavard. In attacco, nonostante le zero amichevoli giocate in precampionato, c’è Lautaro Martinez. Darmian è prefito a Dumfries sulla corsia destra. Gilardino orfano di Gudmundsson, passato nelle scorse ore alla Fiorentina, piazza in attacco Messias accanto a Vitinha. Sulla destra c’è Zanoli, a sinistra Martin. La sorpresa è in difesa, dove Vogliacco viene preferito a Vasquez. Completano il reparto Bani e De Winter.

Partono timide, le due squadre, con il Genoa chiuso in difesa. L’impressione, almeno nei primi minuti, è che Gilardino abbia deciso di puntare tutto sul contropiede e sulle illuminazioni di Malinovskyi. L’Inter si sveglia al 7′ con una transizione giocata a memoria e ad alta velocità: il pallone arriva a Thuram che impegna Gollini ma non riesce a metterla dentro. Subito dopo il francese entra in area e dribbla un avversario: la sua conclusione è deviata dal portiere del Genoa.

Al 20′, eccolo là, il goal dei rossoblù. Punizione con pallone buttato in area: colpo di testa che sbatte sulla traversa con deviazione inutile di Sommer; ma il pallone torna giocabile e Vogliacco, solin soletto, la mette dentro. Sulla rete dei padroni di casa il concorso di colpe investe Sommer e l’intero reparto difensivo, con menzione speciale per Bisseck. L’Inter trova il pareggio dopo una decina di minuti grazie a un bel cross da dietro di Barella e un imperioso colpo di testa di Thuram. Un minuto dopo il francese tenta il raddoppio, di nuovo fermato da Gollini. Al 35′, sempre Thuram cade in area: per l’arbitro è rigore ma il VAR, giustamente, gli fa capire che il 9 dell’Inter si è tuffato. Al 39′, Gollini fa il miracolo su Lautaro, poi Badelj salva sulla linea sul tiro di Dimarco.

Il Genoa di Gilardino si conferma una squadra rognosa. L’Inter attacca, ma non lo fa con lucidità. Al di là del rodaggio (inevitabile per l’inizio di stagione) sembra che la squadra non riesca a dimostrare le qualità che ha per far meglio.

Al 49′, il Genoa si rende molto pericoloso: Messias cicca il tiro ma la palla arriva a Badelj in area, e per fortuna il suo tiro è alto. Dopo dieci minuti, dopo un goal annullato all’Inter per fuorigioco, si rivede Thuram: il francese, servito da Lautaro, resiste al ritorno dei difensori e calcia, ma Gollini ci mette il piede. Al 75′ Inzaghi butta dentro Taremi e passa al tridente. Allo scoccare dell’80’ Vitinha spreca una ripartenza due contro due per servire Messias, poi prova un destro a girare che finisce largo.

Thuram vuole la vittoria. L’arbitro gli annulla una rete per fuorigioco all’83’ e vorrebbe annullargli anche quella che segna poco più tardi. Ma non si può: il goal con lo scavetto è regolare. Sul finale Bisseck commette un pasticcio in area toccando la palla con un braccio. Messias infila all’ultimo secondo disponibile su penalty dopo la ribattuta di Sommer.

Doppio Thuram, top e flop di Genoa-Inter

SOMMER – FLOP – Il goal dei liguri nasce da una sua mezza papera. Si è perso in un bicchier d’acqua, rischiando di far annegare tutta l’Inter – 4,5

BISSECK – FLOP – Male su tutti e due i goal del Genoa – 5

ACERBI – 5,5

BASTONI – 6

DARMIAN – FLOP – Non sfonda mai e in difesa è fin troppo leggero. Tocca pochi palloni, quasi si nascondesse – 5- dal 65′, DUMFRIES – 5,5

BARELLA – TOP – Giganteggia a centrocampo e inventa sempre suggerimenti di grande efficacia per i compagni, i quali non sempre sfruttano a dovere, purtroppo. Frendrup gli sta sempre addosso, lui lo supera con le buone e poi con le cattive – 5

CALAHNOGLU – 6 , dal 76′, TAREMI – sv

MKHITARYAN – 6 – dal 65′, FRATTESI – TOP – Entra e crea pericoli in continuazione: suo l’assist per il raddoppio di Thuram. Ormai una garanzia – 7

DIMARCO – FLOP – Non ne azzecca molte. Segna, ma in fuorigioco – 5, dal 75′, CARLOS AUGUSTO 5,5

THURAM – TOP – Appare frizzante e voglioso di lasciare il segno. Mette dentro un bellissimo goal, poi ne sbaglia due in pochi minuti molto più semplici. Per il resto della gara lotta parecchio e ci mette tutto il possibile: fisico, cuore, coraggio, furbizia. Gli manca la fortuna per gran parte della gara, poi sul finale ecco il secondo goal provvidenziale. – 7,5

LAUTARO MARTINEZ – FLOP – Che pretendere? Ora è tornato dalle vacanze. Ha anche un’occasione buona per far male. Sbagliata quella, sparisce. – 5 – dall’86’ – ASSLANI – sv

GENOA-INTER 1-2

20′, Vogliacco; 30′, 84′, Thuram; 94′, Messias (R)

GENOA (3-5-2): Gollini 6,5; Vogliacco 7 (60′, Vasquez 6), Bani 6,5, De Winter 6; Zanoli 6 (70′, Thorsby 6), Frendrup 6, Badelj 6,5 (86′, Osayuki sv), Malinovskyi 6,5 (70′, Sabelli 6), Martin 5,5; Vitinha 5, Messias 6. All: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

Arbitro: Feliciani sez. Teramo

NOTE: Ammoniti: 17′, Mkhitaryan; 63′, Gollini, 98′, Asslani