Ex Barcellona all’Inter a zero, spunta un indizio inequivocabile

Nuova indiscrezione sul possibile arrivo a Milano di un profilo di caratura internazionale: lo svincolato di lusso è una pista concreta

Lo ha detto Simone Inzaghi nella conferenza stampa che ha preceduto l’esordio in campionato contro il Genoa. Lo ha ribadito Alessandro Bastoni al termine della stessa partita. E, trasversalmente, lo ha detto anche il campo, che ha visto un’Inter certamente non da buttar via, ma nemmeno travolgente. E soprattutto non priva di punti deboli: serve almeno un altro innesto, questo ormai è chiaro e palese a tutti.

Per quanto le attenzioni dello staff tecnico, e conseguentemente della dirigenza, si stiano ora concentrando sul famoso difensore di piede mancino che dovrebbe andare a completare il reparto, cioè l’argentino Tomas Palacios, Marotta e soci non hanno smesso di cercare nel famoso ‘mercato delle occasioni’. Rappresentato da tutti quei profili (ormai pochi a dire il vero, visto che la stagione è iniziata in tutta Europa) prestigiosi che ancora sono senza squadra.

L’esempio più eclatante è quello di Adrien Rabiot, conti alla mano uno dei centrocampisti più forti d’Europa, ancora svincolato dopo la fine del contratto con la Juve. Il ‘Duca’ non è però il solo caso di esempio eccellente in tal senso. Dalla Spagna, dalla Liga, un attaccante di tutto rispetto cerca ancora una sistemazione: al di là delle dichiarazioni di rito, Simone Inzaghi accetterebbe ben volentieri un nuovo innesto nel reparto offensivo.

Depay è senza squadra, i bookies ci credono: Inter favorita

Già giustiziere della formazione nerazzurra nella sfortunata notte del Metropolitano, quando l’Inter venne eliminata agli ottavi di Champions dall’Atletico Madrid dopo aver avuto a lungo la qualificazione in pugno, Memphis Depay non ha mai avuto un gran rapporto coi contratti. In particolar modo per quelli superiori a due anni, che infatti raramente si è impegnato a firmare in carriera.

Fece scalpore, nel luglio del 2021, il suo passaggio a zero dal Lione al Barcellona, col calciatore che pretese di arrivare a scadenza per scegliere la destinazione che più lo aggradasse. Stessa cosa è accaduta tre anni dopo, con l’olandese, già quasi regalato dai catalani all’Atletico a gennaio per via dell’imminente deadline dell’accordo, che si è svincolato dai Colchoneros lo scorso 30 giugno.

‘Scaricato’ nel giro di 6 mesi sia dal Barça che dall’Atletico: questo il curioso destino di un giocatore che tuttavia non ha completamente sfigurato nelle sue due avventure spagnole.

Ora che Depay è senza squadra, si riaffaccia con decisione l’ipotesi Inter. Secondo quanto riportato dalle agenzie di scommesse Goldbet e Lottomatica, l’arrivo dell’attaccante a Milano entro la fine del mercato estivo è ‘bancato’ a 6. Una quota relativamente bassa, che indica come gli operatori di mercato credano molto a questa pista. L’affare è considerato solo leggermente meno probabile da Snai (7,5 la quota) e da Gazzabet, che pagherebbe l’eventuale puntata 7 volte la posta.