Ha detto sì all’Inter: contratto Depay, i dettagli

Dopo la rescissione dell’Atletico, Memphis Depay è ancora senza squadra: l’olandese direbbe subito di sì all’Inter

Non è più così giovane (compirà 31 anni a febbraio) ma, tutto sommato, sembra ancora lontano dalla decadenza: in base a quanto ha fatto nella scorsa stagione in Spagna e quest’estate all’Europeo in Germania, l’attaccante dimostra di non essere già arrivato nel punto in cui la parabola comincia a discendere.

Non è un giocatore continuo, non lo è mai stato, ma negli anni ha saputo incidere proprio grazie alle sue fiammate improvvise, come alternativa da buttare dentro per portare scompiglio. Non ha un carattere facile, ma non è nemmeno una testa calda, così come lo hanno ingiustamente descritto a Madrid.

Memphis Depay, sulla carta, potrebbe essere una buona scelta per l’Inter. Innanzitutto perché potrebbe essere preso a zero, e poi perché è forte. Non è mai stato una primadonna: non pretende il posto da titolare. All’Atletico, per esempio, ha imparato a starsene buono in panchina e a mettere il bene della squadra davanti al proprio ego. Ha tecnica, intelligenza tattica e versatilità: può giocare da seconda punta o da prima.

I problemi sono altri… Su tutti, le pretese economiche. L’olandese vuole uno stipendio vicino ai 5 milioni netti a stagione, che per una quarta punta sono una spesa improponibile in Italia, per tutti. Poi c’è la questione fisica: negli ultimi anni, Depay ha passato parecchio tempo in infermeria. Si rischierebbe quindi di prendere un altro Arnautovic.

Qualche settimana fa l’avvocato di Depay si è fatto avanti con l’Inter, senza però trovare terreno fertile. La situazione potrebbe essere cambiata. Non tanto per l’infortunio in precampionato di Taremi, quanto per la fiducia sempre meno solida del club nei confronti di Arnautovic. Qualora la richiesta di Depay potesse scendere a 4 milioni netti (con contratto per due anni più opzione), l’Inter potrebbe anche farci un pensierino.

Sì a Depay, ma solo a una condizione

Lo spazio economico, nel club nerazzurro, è ridotto. E ancora più stretto è lo spazio tecnico, dato che l’attacco è oggi ingolfato da tre esuberi e da un giocatore che non vuole andare da nessuna parte e che l’Inter dovrà tenersi in rosa pur senza potersi aspettare un gran contributo.

Solo riuscendo a piazzare subito Correa, Salcedo e Satriano, l’Inter potrebbe valutare l’opzione Depay (o al limite tornare a considerare Martial). Ma si tratterebbe sempre di un investimento da 8 milioni lordi, più eventuali bonus agli agenti. La cosa certa è che Depay direbbe subito di sì all’Inter: non ha tanta voglia di Arabia, Turchia o di una squadra di media classifica in Spagna…

A livello di caratteristiche, l’ex Atletico potrebbe sostituire bene Sanchez. Il primo obiettivo dell’Inter, in questi mesi, è sempre stato Gudmundsson, ma l’islandese sembra oggi più lontano che mai (la Fiorentina potrebbe presto convincerlo a lasciare il Genoa).

Serie A o Premier

I parametri dettati da Oaktree a Marotta sembrano invece inconcepibili con un interesse reale nei confronti dell’olandese. Il fondo americano vuole giovani che possano essere rivenduti e dalle pretese economiche sostenibili. Depay non è nulla di tutto questo.

Sembra che l’olandese sia disposto ad attendere. Magari dopo alcune cessioni Oaktree potrebbe cambiare idea e all’Inter potrebbero aprire all’arrivo di Depay. L’olandese ha in testa solo la Serie A. In alternativa considera la Premier, dov’è seguito dagli Spurs e dall’Aston Villa.

Dal punto di vista economico, l’olandese sa di poter ottenere uno stipendio pieno in Turchia, da dove sono già arrivate un paio di proposte interessanti. Ma non si sbilancerà fino a metà agosto. A meno che non si faccia avanti un club in grado di coinvolgerlo con un ruolo da protagonista e la prospettiva di giocare in Champions.