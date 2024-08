Lesione e ko tre settimane: torna nel derby

Evidenziata una lesione muscolare di modesta entità per Morata dopo l’incontro d’esordio con il Torino in campionato, dovrebbe far rientro proprio contro l’Inter per il primo derby stagionale

Nella medesima serata in cui l’Inter ha maturato il pareggio contro il Genoa, nella partita d’esordio ufficiale della stagione valevole per la prima giornata di campionato, anche il Milan non è riuscito a scrollarsi di dosso il Torino. Anche per i rivali rossoneri il punteggio finale ha riportato 2-2 sul terreno di gioco di San Siro, ove l’Inter affronterà il Lecce nel prossimo weekend.

Si prospetta già dalle prime battute una battaglia interessante fra le due squadre meneghine sulla falsa riga di quanto accaduto lo scorso anno, sebbene per diverso tempo la grande minaccia nerazzurra è stata la Juventus, partita quest’anno con un piglio differente. L’ex centravanti bianconero Alvaro Morata ci ha messo subito del suo siglando entro la prima mezz’ora di gioco la sua prima rete per la nuova squadra, ma ha poi dovuto subito fermarsi per un fastidio muscolare.

Dopo qualche giorno di riposo ed i primi esami strumentali effettuati, lo spagnolo avrebbe sofferto di una lesione di lieve entità del muscolo retto femorale della gamba sinistra. Stando ai comunicati del club, le sue condizioni verranno rivalutate soltanto la prossima settimana e dovrà procedere con cautela ad un programma di recupero finalizzato alla ripresa degli allenamenti di gruppo, in vista degli impegni più importanti che andranno a stagliarsi da qui alle prossime settimane.

Morata ko contro il Torino, recupero finalizzato al derby con l’Inter

Morata salterà infatti le due prossime partite contro Parma e Lazio, mentre la speranza di Fonseca è che possa tornare a disposizione proprio contro Venezia e Inter. Il big match coi rivali di sempre resta l’obiettivo principale e sarà avvantaggiato dalla presenza della sosta nazionali nel mezzo, prevista intorno alla prima settimana del mese di settembre.

Per Fonseca l’assenza dell’esperto centravanti spagnolo si tratterebbe di un nodo importante, motivo per cui c’è tutto l’interesse a lasciargli recuperare la condizione nel modo più lineare possibile e senza complicazioni di alcun genere. Di contro l’Inter cercherà di fare tesoro della pienezza del suo organico, visto che sarà pienamente operativo anche Stefan de Vrij.