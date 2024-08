Palacios all’Inter senza disfare la valigia: cessione quasi immediata

Stretta finale per Palacios, scelto dall’Inter per il ruolo di vice Bastoni. Intermediario ed emissari dell’Independiente a Milano

Tra oggi e domani l’Inter potrebbe chiudere definitivamente l’acquisto di Tomas Palacios, il 21enne argentino scelto per coprire il ruolo di vice Bastoni. A Milano ci sono l’intermediario che sta curando l’operazione e gli emissari dell’Independiente Rivadavia, che a detta dei media argentini si è assicurato l’intero cartellino esercitando l’opzione d’acquisto sui 4 milioni.

Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro in sede per provare a definire tutti i dettagli dell’affare, con il club di Oaktree pronto a investire 5/6 milioni di euro per il classe 2003 mancino, garantendo una piccola percentuale sulla futura rivendita. I dirigenti interisti fanno leva anche sulla volontà del ragazzo di trasferirsi alla corte di Inzaghi (che avrebbe preferito un profilo più esperto, vedi Hermoso…), tanto da rifiutare una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Palacios è nel mirino pure di club della Bundesliga, con uno di questi pronto a investire una cifra superiore a quella dei nerazzurri, ma appunto fin qui il ragazzo ha manifestato la volontà di diventare un calciatore dell’Inter. Ha avuto sicuramente dei contatti diretti con Javier Zanetti, grande ‘sponsor’ dell’operazione.

Con una fisicità imponente, Palacios verrebbe inserito nella lista Champions nonostante la giovane età e l’inesperienza nel calcio italiano come europeo. L’escluso sarebbe Joaquin Correa, fuori dai piani della società e dello stesso Inzaghi.

Calciomercato Inter, a gennaio Palacios può partire in prestito

L’esperienza di Palacios all’Inter potrebbe durare solo qualche mese. ‘Tuttosport’ ipotizza infatti una sua cessione in prestito nel prossimo calciomercato di gennaio, parallelamente al completo recupero di Buchanan dal grave infortunio alla tibia subito in allenamento col Canada durante la Copa America. A quel punto l’argentino rischierebbe di non avere più spazio.

Il 21enne potrebbe essere girato a titolo temporaneo a qualche club di Serie A di media-bassa classifica, senza escludere la possibilità estero con la medesima formula. Questi sono comunque discorsi prematuri, l’affare è indirizzato ma non ancora chiuso.