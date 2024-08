Affare Palacios, stretta finale dell’Inter: l’annuncio del presidente

L’affare Tomas Palacios procede bene in casa Inter: l’annuncio del presidente ha chiarito ulteriormente la situazione del difensore

L’Inter non ha vissuto una sessione di calciomercato scoppiettante, anche per volontà della stessa società, che ha preferito trattenere i maggiori big in squadra, anziché rivoluzionare un gruppo che è riuscito ad arrivare alla seconda stella. Qualche ritocco, però, serve ancora per garantire la miglior rosa possibile a Simone Inzaghi.

E il colpo di fine mercato, o almeno degli ultimi giorni, è stato identificato in Tomas Palacios. Parliamo di un calciatore emergente, di soli 21 anni, di proprietà del Talleres, ma in prestito all’Independiente Rivadavia, che a gennaio poteva riscattare il 50 per cento del suo cartellino. Le due società argentine hanno già trovato un accordo per la cessione del calciatore, visto il forte pressing che intanto è arrivato dall’Europa.

Javier Zanetti si è mosso in prima persona e ha strappato il sì del calciatore, che pare sempre più convinto nel rifiutare tutte le altre destinazioni e vestire la maglia nerazzurra. L’Inter ha messo sul piatto un’offerta da 6,5 milioni di euro più bonus, alcuni più facili, altri più difficili da raggiungere. Ieri una delegazione dirigenziale è arrivata a Milano per trattare in prima persona con la Beneamata, segno che l’affare potrebbe essere già alle battute finali.

L’Inter stringe per Palacios: le parole del presidente Fassi

Andreas Fassi è il presidente del Talleres, e ciò significa che avrà un ruolo essenziale nell’affare che dovrebbe portare Palacios a vestire la maglia dell’Inter, e quindi a diventare il nuovo vice Bastoni. Nelle ultime ore, ha parlato ai microfoni de ‘La Mesa del Futbol’ e ha confermato la trattativa con i nerazzurri.

“Stiamo trattando insieme all’Independiente Rivadavia la cessione di Tomás Palacios in Italia. Esiste anche un’opzione in Germania“, ha dichiarato. Sono parole importanti, perché nel gergo del calciomercato esporsi in questa maniera lascia intuire che presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca tra le parti.

Certo, non vanno sottovalutati comunque i tanti interessi dalla Bundesliga, con club che sembrano disposti a spendere anche oltre i 10 milioni di euro per un ragazzo che non è arrivato neanche a 30 presenze nel massimo campionato argentino. L’Inter ora ha fretta di chiudere e anche il calciatore non vede l’ora di sbarcare a Milano. Le prossime ore potrebbero già essere decisive.