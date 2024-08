Dall’Inter all’Atletico Madrid, affare lampo in queste ore: gode Simeone

Dall’Inter all’Atletico Madrid, Simeone pronto ad assestare un altro grande colpo di calciomercato dopo Alvarez e Gallagher

Ultima settimana di mercato per l’Inter e gli altri top club europei ancora in cerca di rinforzi per completare i rispettivi organici in vista della prossima stagione che, da settembre, entrerà nel vivo con l’inizio della Champions League.

Ai nerazzurri di Inzaghi manca un ultimo innesto ovvero l’acquisto di un difensore per sopperire all’assenza dell’infortunato Buchanan. Finalmente la dirigenza ha individuato il profilo giusto in Tomas Palacios, argentino classe 2003 dell’Indipendiente Rivadavia. Positivo l’incontro tra i dirigenti del club e quelli dell’Inter, avvenuto a Milano.

Per Palacios, l’Inter ha formulato una prima offerta da 6.5 milioni più bonus. Vedremo se sarà sufficiente, considerando anche l’inserimento del Lipsia. Stando a Sportitalia, il club tedesco, sempre vigile sui giovani talenti, avrebbe proposto al Lipsia circa 10 milioni. L’Inter proverà a chiudere entro la settimana per non ritrovarsi nella necessità di trovare un’alternativa negli ultimi giorni di mercato.

L’Atletico Madrid ci prova, tentativo per il difensore

A proposito di alternative in difesa per l’Inter, una di esse rischia di svanire. Nei giorni scorsi, si è scritto di un interessamento concreto dei nerazzurri per Yarek Gasiorowski, giovane difensore del Valencia, vincitore con la Spagna dell’Europeo U19. Un profilo che rientra pienamente nelle caratteristiche richieste da OakTree che vuole puntare su calciatori giovani e da valorizzare.

Gasiorowski è stato schierato da titolare nel match di esordio della Liga che ha opposto il Valencia al Barcellona. Nonostante la sconfitta per 1-2, il difensore non ha affatto sfigurato al cospetto di Lewandowski e compagni. Una prestazione che, inevitabilmente, ha attirato le attenzioni di altri club.

Stando a El Gol Digital, l’Atletico Madrid starebbe seriamente pensante di ingaggiare Gasiorowski negli ultimi giorni di mercato. Un’operazione non semplice, considerato il poco tempo a disposizione e la valutazione del calciatore, per il quale il Valencia chiede non meno di 15 milioni. Una cifra che non spaventa affatto i Colchoneros, protagonisti di una sessione di mercato davvero importante.

Ceduto Morata al Milan, l’Atletico ha ingaggiato Julian Alvarez dal Manchester City Conor Gallagher dal Chelsea, Alexander Sorloth dal Villarreal e il difensore Robin Le Normand dalla Real Sociedad. Con le partenze di Savic e Hermoso (quest’ultimo ancora svincolato e cercato anche dall’Inter), Simeone potrebbe avere bisogno di un altro rinforzo in difesa. Gasiorowski può essere quello giusto, alla stregua del compagno di squadra e collega di reparto, Christian Mosquera, anche lui nel mirino dell’Atletico.