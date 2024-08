Dybala-Inter, non si fa per un motivo: “Fosse successo l’anno scorso…”

I destini dell’Inter e di Paulo Dybala non si incrociano: c’è chi pensa che lo scorso anno le cose sarebbero andate in maniera molto diversa

Sono giorni caldissimi per il futuro di Paulo Dybala. Il campione argentino ha accettato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita e nelle prossime ore potrebbe lasciare ufficialmente la Roma, ma anche per questa sessione di calciomercato, i rumors sull’Inter non sono mancati.

D’altronde, i rapporti con Beppe Marotta, che ha sempre apprezzato le sue qualità e l’ha acquistato alla Juve, sono sempre stati ottimi, per cui il filo conduttore che li lega non è stato mai reciso in maniera così netta. Il presidente dell’Inter aveva provato a portarlo a Milano già quando aveva detto addio al club bianconero tra le lacrime, ma l’abbondanza nel reparto offensivo nerazzurro ha fatto la differenza.

Anche nelle ultime settimane, il problema si è riproposto, con molte più difficoltà rispetto a due anni fa. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono ancora ad Appiano Gentile e non è detto che partano alla fine, in più è arrivato anche Mehdi Taremi. La condanna dell’amore solo sfiorato tra Dybala e l’Inter è un tempismo decisamente sfortunato, e questo è un dato di fatto.

Dybala all’Inter poteva chiudersi lo scorso anno: ecco perché

Il noto giornalista Tancredi Palmeri si è esposto sulla questione in maniera piuttosto netta e con una certa dose di rimpianto, attraverso il suo profilo X: “Fosse successo l’estate scorsa, l’Inter avrebbe senza dubbio preso Dybala“. L’apprezzamento per il ragazzo non è mai stato dubbio, ma intanto sono cambiate altre cose.

Innanzitutto, un anno fa l’Inter era alle prese con l’addio di Lukaku e Dzeko, per cui ci sarebbe stato certamente un posto per l’argentino, anche perché l’ingaggio del belga era davvero pesante. E ora c’è anche Oaktree, che nel frattempo ha preso il posto di Suning alla guida del club, e ha deciso di lanciare una linea sul calciomercato legata soprattutto all’arrivo di calciatori giovani e di prospettiva, anche sotto il profilo economico.

Dopo la firma che lo porterà in Arabia Saudita, se arriverà l’accordo con la Roma, Dybala guadagnerà circa 25 milioni di euro l’anno ed è probabile che non torni più in Italia. Sicuramente il rimpianto c’è, e non solo per i tifosi nerazzurri.