Lautaro ko, Inzaghi ne cambia tre: la probabile formazione contro il Lecce

L’Inter si appresta a giocare la seconda giornata di campionato contro il Lecce: Simone Inzaghi potrebbe cambiare da subito tre titolari

La prima giornata di campionato ha portato in dote anche la prima delusione per l’Inter, che si è fermata al pareggio per 2-2 contro il Genoa. Ora, però, i nerazzurri hanno già l’occasione di mostrare la loro forza e riscattarsi immediatamente in casa contro il Lecce, alla prima a San Siro davanti ai tifosi del club campione d’Italia.

Simone Inzaghi metterà in atto diversi cambiamenti già dalla partita contro i pugliesi, ma di base scenderà in campo la formazione titolare. Sulla fascia destra dovrebbe agire Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian, mentre come braccetto destro dovrebbe scendere in campo Benjamin Pavard al posto di Yann Bisseck.

Per il resto, tutto secondo le attese e confermato: in porta Yann Sommer, chiamato a riscattarsi dopo il match contro il Genoa, mentre in difesa, oltre al francese ex Bayern Monaco, ci saranno Acerbi e Bastoni. Il centrocampo vedrà in campo i tre titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Zielinski pronto a subentrare, con Dimarco sulla fascia sinistra. In attacco nessun dubbio: partiranno dal primo minuto Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

L’iranianoè pienamente recuperato dopo i recenti problemi fisici e partirà dalla panchina, mentre sono ancora ai box de Vrij e Buchanan. Ed è ko anche Lautaro Martinez, che proprio alla vigilia del match contro i pugliesi non si è allenato e non prenderà parte all’incontro. Per lui, un affaticamento muscolare e quindi non verrà rischiato per la seconda giornata di Serie A. L’olandese potrebbe tornare a disposizione per il match contro l’Atalanta, mentre per l’esterno ci vorranno ancora almeno due mesi di terapie – ma ormai Tomas Palacios è in arrivo per sostituirlo.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce: le scelte dei pugliesi

Gotti è a caccia del colpo grosso dopo la dura sconfitta contro l’Atalanta della prima giornata e proverà a dare fastidio all’Inter. L’allenatore si affiderà al suo consueto 4-2-3-1 con Banda e Marchwinski che partono come favoriti per una maglia da titolare davanti a Morente e Rafia.

La difesa non vede sorprese con Gendrey, Gaspar, Baschirotto e Gallo che comporranno il quartetto titolare. Dorgu, invece, sarà avanzato sulla linea dei trequartisti, ovviamente sulla fascia sinistra, alle spalle di Krstovic, il bomber di punta del Lecce e probabilmente il calciatore più temibile della squadra sotto porta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. S. Inzaghi

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti