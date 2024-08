Ausilio lo porta all’Inter: il nuovo attaccante arriva con sei mesi di ritardo

Piero Ausilio potrebbe mettere a segno un gran colpo per l’Inter: il nuovo attaccante può arrivare in nerazzurro con sei mesi di ritardo

I programmi per l’Inter per la fase finale dell’attuale calciomercato sono piuttosto chiari. Marotta e Ausilio hanno tracciato da tempo la linea, confermata anche da Inzaghi, per cui alla fine la composizione dell’attacco dovrebbe restare proprio quella attuale. Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno i titolari, con Mehdi Taremi che prenderà all’occorrenza il posto di entrambi e potrebbe essere di fatto un titolare aggiunto.

A comporre il quadro finale saranno, a meno di sorprese degli ultimi giorni relative soprattutto l’argentino, Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Dopo un’estate travagliata in cui entrambi sono stati messi in più occasioni alla porta dai media, entrambi potrebbero restare come principali sostituti e con la possibilità di cambiare anche modulo, variando la soluzione tattica in un 3-4-3 più offensivo.

Alla luce di quanto vi stiamo raccontando, è veramente difficile che arrivi un altro giocatore nello stesso reparto, almeno per quanto riguarda la sessione estiva. Il discorso, però, potrebbe cambiare nel calciomercato di gennaio, quando l’Inter potrebbe rivalutare le uscite e programmare un nuovo investimento.

Ausilio interviene per l’attacco dell’Inter, ma solo a gennaio: occhi su Vanat

Tra sei mesi le cose potrebbero cambiare quindi, e per un motivo ben preciso: se Correa e Arnautovic dovessero trovare ben poco spazio, è facile che a quel punto si convincano a trovare un’altra soluzione per la loro carriera – l’ex Lazio potrebbe anche finire fuori dalla lista Uefa.

A quel punto, se entrambi dovessero partire, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per un pallino di Piero Ausilio, un calciatore seguito a stretto giro di posta negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Vladyslav Vanat, 22enne in forza alla Dinamo Kiev, calciatore ucraino che può agire sia da seconda punta che da prima punta atipica e ha un gran feeling per il gol.

In molti l’hanno accostato all’Inter già per questa sessione di calciomercato, ma è difficile che i nerazzurri abbiano margine di intervento, come abbiamo spiegato. Marotta e Ausilio, invece, potrebbero tornare con forza sul calciatore a gennaio, magari mettendo sul piatto una cifra da 10 milioni più bonus per convincere la Dinamo a lasciar partire il suo gioiello. Sarebbe soprattutto un investimento per il futuro, esattamente come chiede Oaktree.