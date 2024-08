Palacios arriva e lui lascia l’Inter: affare già chiuso

Innesto di prospettiva per l’Inter in difesa, ecco finalmente l’argentino Palacios. L’operazione sbarra le porte ad un altro centrale già presente in organico, Fontanarosa in prestito alla Reggiana

La dirigenza nerazzurra è riuscita ancora una volta a rispettare le promesse fatte a Simone Inzaghi entro il termine ultimo della scadenza della sessione estiva di mercato. Dopo gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez è stata resa nota la chiusura dell’affare di un altro tassello importantissimo per gli schemi di squadra attuali.

Il tecnico piacentino può infatti abbracciare con grande piacere il neo arrivato Tomas Palacios, centrale mancino argentino fortemente voluto dal sodalizio nerazzurro nel giro delle ultime settimane, per via dell’ottimo potenziale ancora inespresso che potrebbe raggiungere come vice Alessandro Bastoni in gran stile Yann Bisseck.

L’operazione è stata conclusa con una certa facilità perché le intenzioni del calciatore erano apparse chiare sin dal principio e mancava soltanto l’intesa definitiva fra i due club che fino a poco tempo fa si stavano spartendo le sue prestazioni. Giunto a Milano per visite mediche e firma, Palacios sarà a disposizione di Inzaghi sin dai prossimi allenamenti di preparazione alla prossima partita di campionato di fine mese contro l’Atalanta.

Dentro Palacios e fuori Fontanarosa: stop Spezia, il centrale è vicino alla Reggiana

Chiaro è che lo scenario difensivo dell’Inter è adesso completo in tutti i suoi aspetti e non saranno più necessarie operazioni di rifinitura, almeno per questa sessione.

Ciononostante, c’è ancora margine di tempo per chiudere gli ultimi ritocchi in uscita. Fra quanti non sono riusciti a convincere Inzaghi per la permanenza c’è anche il giovane difensore Alessandro Fontanarosa, visto all’opera con la maglia nerazzurra in tutte le amichevoli precampionato giocate nelle scorse settimane.

Quest’ultimo, rientrato dal prestito al Cosenza ove ha militato lo scorso anno in Serie B, sembrava esser vicinissimo alla firma con lo Spezia ma l’arresto improvviso dell’operazione di uscita del calciatore Lukas Muhl verso la formazione cipriota dell’AEL Limassol avrebbe ostacolato di fatto l’arrivo del suo sostituto su terra ligure. Così facendo ad essersi avvicinata alle prestazioni di Fontanarosa nelle ultime ore è stata la Reggiana, con cui l’Inter avrebbe già trovato l’intesa per la cessione in prestito del proprio centrale. Su suolo emiliano dovrebbe così riabbracciare proprio William Viali, suo ex tecnico incrociato proprio nell’esperienza passata in Calabria.