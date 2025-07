Inter, un altro colpo dal Parma ma non è Leoni: “20 milioni bonus inclusi”

Chivu vuol sfoltire il reparto di centrocampo per accogliere un suo ex mediano, con lui maggiore solidità in fase di non possesso

Finora non è stata affatto un’Inter delle meraviglie sul mercato, ma potrebbe diventarlo presto se al colpo Ademola Lookman dall’Atalanta dovesse aggiungersi anche Giovanni Leoni dal Parma.

Il promettente difensore centrale è infatti da tempo un obiettivo priotario per la dirigenza nerazzurra, ma forse non di così assoluta importanza come ci si poteva immaginare.

Ad aver ridimensionato la vicinanza del club di Viale della Liberazione al cartellino del calciatore è stato lo stesso presidente nerazzurro Giuseppe Marotta in un recente intervento mediatico, nel corso del quale ha manifestato il proprio apprezzamento nei confronti delle qualità del calciatore senza però sbilanciarsi in confabulazioni di mercato inopportune.

Bluff o meno, dovesse mai sfumare Leoni l’Inter spera di pescare un profilo simile dal proprio comparto Primavera. In caso contrario, il reparto arretrato potrebbe andar bene così com’è anche per il prossimo anno al netto di qualche altra considerazione tattica.

Intanto però, dopo aver piazzato con successo il tassello offensivo Ange-Yoan Bonny, l’Inter avrebbe incominciato a sondare un’altra pista tutta a tinte gialloblu per il proprio reparto di centrocampo. Stavolta su indicazione del tecnico Cristian Chivu.

Inter su Keita e il Parma alza il prezzo: “Nessuno sconto dopo Bonny”

Chivu ha innanzitutto fatto presente alla dirigenza capitanata da Marotta e Piero Ausilio di non poter contare su tutti i centrocampisti attualmente presenti all’interno dell’organico, perché troppi.

Il numero in eccesso andrà dunque sfoltito e all’uscio dei cancelli di Appiano dovrebbero farsi trovar pronti almeno in due: non soltanto il discusso Kristjan Asllani, fresco dell’ennesimo rifiuto di approdo al Betis Siviglia per 15 milioni, ma anche l’ex Napoli Piotr Zielinski, il cui impatto nella passata stagione è stato poco significativo.

Data invece per buona la presenza di Hakan Calhanoglu dopo la pace fatta con Lautaro Martinez e il resto del gruppo, agli ordini del tecnico romeno mancherebbe quel tassello definitivo in mezzo al campo che possa apportare maggiore solidità difensiva.

In tal senso piace Morten Frendrup del Genoa al pari di Mandela Keita, quest’ultimo proprio sotto contratto col Parma. Onnipresente lungo la mediana e fastidioso per gli avversari in fase di non possesso, il centrocampista crociato calzerebbe a pennello negli schemi tattici di un allenatore che lo ha cresciuto con merito nell’ultima annata in Serie A.

Ciononostante, consapevoli delle sue qualità, i dirigenti del Parma potrebbero alzare l’asticella del prezzo di Keita fino a toccare quota 20 milioni di euro inclusivi di bonus. “Non cederanno il calciatore a basso costo dopo essersi già privati di Bonny e potrebbe servire un grande investimento”, ha riportato ‘Sky Sport Svizzera’.