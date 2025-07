Marotta e Ausilio sognano il colpaccio a zero: ecco come stanno le cose

Assalto a Donnarumma. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è sempre più lontano, tanto che L’Equipe dà il PSG vicino a chiudere per Chevalier del Lille per circa 40 milioni di euro.

L’Inter ha fatto più di un pensiero al classe ’99. I nerazzurri pregustavano il colpaccio a zero, con l’ex Milan che avrebbe raccolto l’erede di Sommer.

Teoricamente il ‘piano’ di Marotta e Ausilio è ancora in piedi, ma l’operazione aveva e avrebbe dei costi altissimi tra ingaggio e commissioni: diciamo anche troppi per Oaktree.

Inoltre occorrerebbero due cose: la permanenza di Donnarumma a Parigi per un’altra stagione e il non prolungamento del contratto che termina tra undici mesi.

‘Gigio’ potrebbe invece salutare adesso, in questo calciomercato estivo. Senza un’intesa per il rinnovo, a cifre più contenute rispetto ai 12 milioni di euro attuali e bonus compresi, il club dell’emiro potrebbe davvero decidere di metterlo subito sul mercato.

Così si spiega pure l’affondo di Campos e soci per Chevalier del Lille. Chi ha fiutato l’affare Donnarumma è l’onnipresente Galatasaray, a caccia di un nuovo portiere.

Secondo ‘alfredopedulla.com’ la società turca ha messo sul tavolo una mega offerta di ingaggio per l’estremo difensore di Castellammare di Stabia. Ed è pronto a trattare col Paris Saint-Germain per l’acquisto immediato del cartellino.

Donnarumma aspetta club più prestigiosi. Carnesecchi-Inter nel 2026?

La proposta dei turchi è di quelle importanti, ma Donnarumma preferisce aspettare qualche club di maggiore prestigio. Occhio al Manchester City di Guardiola (che potrebbe dare Ederson proprio al Gala), così come a Chelsea e Bayern Monaco.

Se ci può provare pure l’Inter? Ci sorprenderebbe se l’Inter dovesse iscriversi alla corsa, anche perché le priorità sono altre – vedi Lookman e Leoni – e le caselle dei portieri sono già occupate. Il Galatasaray aveva fatto qualche sondaggio pure per Sommer, poi non approfondito.

L’anno prossimo lo svizzero potrebbe essere maggiormente insidiato da Josep Martinez. Per il futuro della porta un nome molto gradito ai dirigenti, e decisamente più in linea coi parametri di Oaktree, è quello di Carnesecchi dell’Atalanta.