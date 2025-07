Chivu non può sbagliare: l’Inter ha già in mente un sostituto top

Il tecnico rumeno ha preso il posto di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Ma c’è già chi pensa al suo erede per la prossima stagione

Cristian Chivu avrà tutti gli occhi addosso a lui in questa stagione. Dopo aver ‘assaggiato’ la panchina dell’Inter negli Stati Uniti con le quattro partite giocate al Mondiale per Club, a breve l’allenatore classe 1980 nativo di Resita si appresta a vivere la sua prima preparazione ad un campionato di Serie A. Perché la sua esperienza tra i professionisti, ad oggi, si limita alle ultime tredici giornate della passata stagione alla guida del Parma, subentrando in corsa a Pecchia.

Conquistata la salvezza con i ducali neopromossi giocando peraltro un buon calcio, Chivu si è guadagnato la chiamata di un top club come l’Inter, desiderosa di affidarsi ad un giovane tecnico per ripartire dopo il quadriennio con Inzaghi. Non a casa la prima scelta era ricaduta su Fabregas, altro allenatore emergente. Una decisione che ha diviso la tifoseria nerazzurra, tra chi ha fatto una plauso al presidente Marotta e chi si è mostrato molto scettico.

Non c’è dubbio per questa per Chivu sia l’occasione della vita e la speranza è che sappia coglierla, imponendosi subito tra i migliori allenatori in Italia e in Europa. Ma c’è chi è già pronto a scommettere sul suo esonero: la seconda pausa per le Nazionali, quella di ottobre dopo il big match contro la Juventus e le prime due giornate di Champions, potrebbe già essere l’occasione per fare un primo bilancio.

Calciomercato, dalla Spagna: Simeone all’Inter dopo l’Atletico Madrid

Se non dovesse pagare la scelta di affidarsi ad un allenatore giovane e con poca esperienza come Chivu, dalla prossima stagione si potrebbe tornare a puntare su un tecnico top per ripartire. Stiamo parlando di Diego Pablo Simeone che, secondo il sito spagnolo ‘El Gol Digital’, potrebbe essere giunto alla sua ultima stagione sulla panchina dell’Atletico Madrid, nonostante abbia un contratto valido fino al 2027.

Gli stessi tifosi dei Colchoneros sarebbero favorevoli al suo addio dopo quindici anni. L’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale per Club con il pesante 4-0 subito dal Psg sarebbe stata l’ultima goccia. Al Cholo viene rimproverato di aver vinto solo un paio di trofei maggiori negli ultimi undici anni: l’Europa League del 2018 e la Liga del 2021. Al posto di Simeone, peraltro, potrebbe arrivare un’altra leggenda dell’Atletico Madrid: quel Filipe Luis che ora è alla guida del Flamengo. Insomma, Chivu non deve fallire.