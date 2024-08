Torna in Serie A, colpo Skriniar: affare a sorpresa

Il difensore slovacco, ormai ufficialmente ai margini del progetto francese, potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in Serie A

Forse una fine del genere non gliel’avrebbero augurata nemmeno i tifosi nerazzurri più delusi dal suo addio. Da quella incrollabile volontà, manifestatasi già sul finire dell’anno solare 2022, che portava la sua fantasia a Parigi. Dove avrebbe dovuto vincere tutto. Dove si sarebbe consacrato Campione d’Europa proprio nell’anno successivo alla finale di Champions raggiunta, ormai non più da protagonista, con la maglia dell’Inter.

Curiosa la parabola di Milan Skriniar, uno che ad un certo punto, a Milano, era indubbiamente tra i più amati dalla piazza nerazzurra. Sensibile alle lusinghe economiche, oltre che tecniche, del ricchissimo PSG di Nasser Al-Khelaifi, l’ex Sampdoria ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo sottopostegli da Beppe Marotta. Manifestando fino all’ultimo la volontà di liberarsi a ‘zero’ dall’Inter a luglio 2023, per poi accasarsi in Francia strappando un contratto da capogiro.

Missione compiuta. Almeno a livello di ingaggio annuo e di futuro garantito – sulla carta – in maglia PSG fino al 2028. Già, sulla carta. Perché non solo l’obiettivo Champions è miseramente naufragato come spesso accaduto da quelle parti negli ultimi anni, ma ora, all’alba della seconda stagione in Francia, il difensore è stato di fatto escluso dal tecnico Luis Enrique. Che, dopo aver già fatto capire di non stravedere per lo slovacco, non lo ha convocato per la seconda gara di campionato contro il Montpellier.

Fuori dal progetto tecnico del club scelto come prestigioso approdo di una carriera già densa di soddisfazioni: non esattamente la scelta del secolo per l’ex Capitano dell’Inter, tornando alle ‘maledizioni’ lanciategli addosso da qualche tifoso nerazzurro.

Skriniar, l’intrigo Osimhen potrebbe riportarlo da Conte

A proposito di big non convocati dai rispettivi club, in Italia ha destato scalpore – ma solo fino ad un certo punto, considerando la manifesta volontà del fuoriclasse di cambiare aria – la mancata convocazione di Victor Osimhen per le prime due uscite stagionali del nuovo Napoli di Antonio Conte.

Sia in Coppa Italia contro il Modena che nella disastrosa trasferta a Verona, il nigeriano è stato tenuto a riposo. L’intenzione del vulcanico De Laurentiis è ormai chiara: vendere il suo big intascando il più alto cash possibile.

Ecco che allora, per abbassare i costi di un’operazione oltre i 100 milioni (escluso il milionario ingaggio per il calciatore) il PSG – da tempo sulle tracce dell’africano – starebbe pensando di inserire proprio Skriniar nell’affare.

Normalmente il patron azzurro non accetterebbe contropartite tecniche parziali in una trattativa che vorrebbe si dispiegasse solo attraverso valigette piene di milioni, ma c’è da fare i conti con i malumori di Antonio Conte. Il quale, saputo della possibilità di avere con sé uno dei suoi più fidati alfieri in campo all’epoca della sua biennale avventura all’Inter, potrebbe spingere per il ‘sì’.

Skriniar in Italia con la maglia del Napoli potrebbe insomma essere ben più che una suggestione di fine mercato.