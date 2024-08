Dall’Inter all’Atletico Madrid: trattativa lampo, il giocatore vola in Spagna

Una trattativa lampo scuote il calciomercato italiano, e non solo: dopo le tante parole sull’Inter, è pronto ad andare all’Atletico Madrid

Gli ultimi giorni di calciomercato, si sa, sono un turbinio di emozioni per tutti i club i tifosi, tra operazioni che vanno a buon fine all’improvviso e altre che non riescono ad arrivare a dama dopo settimane di trattative. Nelle ultime ore, tra gli affari in verde, cioè quelli che hanno ottenuto l’ok delle parti in causa, c’è uno che riguarda molto da vicino la nostra Serie A, e anche l’Inter.

Il protagonista è Juan Musso: l’argentino stava facendo molto bene nel pre campionato, tanto che si pensava avesse scavalcato addirittura Carnesecchi nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini per la nuova stagione. Il suo nome era stato accostato a più riprese all’Inter per occupare la casella di vice-Sommer, ma in realtà l’operazione non è mai entrata nel vivo, e alla fine i nerazzurri hanno pagato la clausola rescissoria di Josep Martinez.

Con il passare delle settimane, le cose sono andata in maniera decisamente diversa. Musso non arriverà all’Inter e non indosserà più neanche il nerazzurro dell’Atalanta, ma il suo futuro è in Liga con la prestigiosa maglia dell’Atletico Madrid.

L’Atletico Madrid chiude il colpo Musso: sta per firmare con l’Atletico Madrid

Gian Piero Gasperini ha detto senza mezzi termini dopo la sconfitta contro il Torino: “Domani Cuadrado e Rui Patricio, è soddisfatto? Ve lo dico venerdì”. In effetti, il colombiano ha già firmato il suo contratto, mentre il Musso volerà in Spagna, dove inizierà la sua nuova avventura con l’Atletico Madrid.

L’affare si concluderà in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Al suo posto, come vi abbiamo anticipato, arriverà Rui Patricio, esperto portiere che si è svincolato dalla Roma lo scorso giugno, ma resterà comunque in Italia con la maglia della Dea.

Non era la prima volta che si parlava di Musso in ottica Inter. In effetti, il portiere era accostato ai nerazzurri fin da quando c’era Samir Handanovic in porta e l’argentino giocava con l’Udinese. Poi, gli strani incroci e le scelte del destino hanno portato sempre altre squadre in pole position per l’estremo difensore, che ora ha definito una nuova tappa importante della sua carriera. Ciao Atalanta, Inter e tutta l’Italia: Musso lo vedremo solo con la maglia dei Colchoneros.