“Oppure torna da noi”: affare Inter a rischio, cosa sta succedendo

Ore caldissime in casa Inter per l’affare Palacios, il difensore ha già svolto le visite mediche ma mancherebbe ancora l’ok dell’Independiente Rivadavia per definire il trasferimento

A pochissimi giorni dalla chiusura dei battenti della sessione estiva di mercato, l’Inter non si è risparmiata dal piazzare gli ultimi esuberi verso nuove destinazioni. Così da lasciare nelle mani di Simone Inzaghi un organico composto e completo in ogni sua parte, senza sbavature o mancanze nei reparti. Merito anche del lavoro svolto in entrata, per via delle operazioni concluse settimane addietro con l’innesto di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez.

Eppure proprio nelle ultime ore, non contento della situazione difensiva, il tecnico piacentino aveva chiesto un aiuto a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per scovare un ulteriore difensore che potesse fungere da alternativa al ruolo di braccetto mancino attualmente occupato da Alessandro Bastoni. I sondaggi si sono tradotti nella scoperta di Tomas Palacios, giovane centrale argentino di proprietà del Talleres girato in prestito all’Independiente Rivadavia, quest’ultimo detentore del diritto di riscatto sul suo cartellino.

Nonostante i tanti dubbi iniziali sulla semplicità dell’operazione, l’Inter è riuscita a strappare il consenso del club cedente ed ha intavolato sin da subito la trattativa con l’entourage del calciatore per limare anche i dettagli contrattuali. L’accordo sembrava preso in via definitiva e infatti Palacios è giunto a Milano per effettuare le visite mediche di rito, serenamente completate nella giornata di ieri.

Palacios-Inter, affare bloccato all’ultimo: manca l’intesa definitiva con il Rivadavia

Ciononostante, l’accordo non sarebbe ancora concluso del tutto. Quel che mancherebbe, infatti, è il consenso ufficiale dell’altra società, il Rivadavia.

Stando alle parole del presidente del club argentino, Daniel Vila, il destino di Palacios all’Inter è ancora tutto da scrivere. Parole misteriose, pronunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Alfredo Berti al suo terzo mandato. “Capiremo come andrà a finire, se andrà all’Inter oppure tornerà qui all’Independiente”, ha raccontato. Quasi ci fosse ancora qualcosa che manca sul piatto, per stringere la mano alla controparte Marotta. Secondo le ultime indiscrezioni, il Rivadavia avrebbe preteso l’inclusione della percentuale sulla futura rivendita del suo cartellino mentre l’Inter preferirebbe chiudere i discorsi intorno ai 6,5 milioni di euro.