Via a settembre, addio posticipato in casa Inter

L’Inter ha completato il mercato. I nerazzurri ora puntano a completare le uscite. Per una, in particolare, potrebbe esserci più tempo

Ultimi giorni di agosto ricchi di notizie per l’Inter. Venerdì 30, i nerazzurri concluderanno il trittico di apertura del campionato, affrontando l’Atalanta a San Siro nel primo scontro diretto della stagione. Il giorno precedente, invece, Inzaghi e i suoi conosceranno gli 8 avversari della fase a girone unico della nuova Champions League.

Venerdì prossimo sarà anche l’ultimo giorno di calciomercato. Una sessione estiva, quella dei nerazzurri, caratterizzata dal cambio di proprietà e da nuovi acquisti arrivati con ampio anticipo. Taremi e Zielinski, infatti, erano già stati presi da tempo a parametro zero. A loro due si sono aggiunti Martinez come vice Sommer e ora Tomas Palacios, il nuovo difensore argentino scelto per sostituire l’infortunato Buchanan.

Un innesto quest’ultimo che rappresenta, di fatto, il primo della nuova proprietà che ha imposto ai dirigenti di puntare su calciatori giovani e con ampie prospettive di valorizzazione. Motivo quest’ultimo per il quale sono stati scartati gli svincolati Hermoso e Rodriguez, due profili particolarmente graditi a Inzaghi.

Inter, non resta che una cessione: le ultime

Mercato dell’Inter che potrebbe completarsi ulteriormente con una cessione, quella di Joaquin Correa. E’ da inizio luglio, ovvero immediatamente dopo il ritorno dell’argentino dal prestito all’Olympique Marsiglia, che si scrive di una partenza. Finora però non c’è stato nulla di concreto se non qualche sondaggio da parte di club esteri che non ha avuto seguito.

A tre giorni dalla conclusione della sessione estiva, l’Inter si ritrova nelle condizioni di dover tenere Correa a meno di un inserimento last minute di una pretendente disposta ad accollarsi il lauto ingaggio di 3.5 milioni, attualmente percepito dal calciatore.

Correa è fuori dai piani Inzaghi e, in caso di permanenza, è destinato a non essere inserito nemmeno nella lista Champions. Se dall’Europa non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, l’Inter ha ancora una speranza ovvero quella dei club arabi. Il mercato per la Saudi League si conclude, infatti, il 6 ottobre e dunque c’è ancora più di un mese di tempo per una possibile cessione di Correa, qualora dovesse arrivare una proposta gradita all’attaccante argentino.

Tutto fatto, invece, per Alessandro Fontanarosa. Con l’arrivo di Palacios, il difensore è stato ceduto in prestito alla Reggiana dove ritroverà l’allenatore William Viali, lo stesso che ha avuto nella precedente esperienza in Serie B al Cosenza.