Affare saltato per le commissioni: UFFICIALE l’addio all’Inter

È stato vicinissimo, se non a un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Poi l’ostacolo commissioni ha bloccando tutto, spingendo Marotta e Ausilio a mollare la presa. Dopo altre trattative andate a monte per il medesimo ostacolo, il calciatore si è finalmente accasato in un’altra squadra.

Parliamo di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense che i nerazzurri volevano acquistare lasciandolo a Venezia in prestito per un anno, oppure cederlo altrove – anche all’estero – con la stessa formula. Il mancato accordo sulle commissioni agli agenti ha fatto saltare l’operazione, con i lagunari che, dopo averlo messo fuori rosa, alla fine hanno chiuso con il Lione per 6 milioni di euro (commissioni escluse) più una percentuale sulla futura rivendita.

✍ @frantanjam5 est Lyonnais 🦁🔴🔵 L’international américain Tanner Tessmann nous rejoint jusqu’en 2029 🇺🇸 📋 Le communiqué 👉 https://t.co/ZF6b17myMD#Tessmann2029 — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2024

“Ai tifosi, allo staff, ai compagni di squadra e agli amici. Grazie per aver sempre creduto in me e per avermi accolto a braccia aperte – il saluto di Tessmann al Venezia – Abbiamo condiviso momenti duri ma anche momenti fantastici durante questi 3 anni insieme. Insieme abbiamo fatto qualcosa di assolutamente incredibile ed è un sogno che non morirà mai. Sarò sempre arancioneroverde. Ti guarderò e ti sosterrò sempre! Questa città e questo club meritano la Serie A. Sarai sempre casa per me. Grazie famiglia VFC, Tess”.