Nuovo ribaltone di formazione: Inter, cambia tutto

Ultimo match di agosto per l’Inter, attesa dall’Atalanta. Potrebbe esserci una novità importante nell’undici titolare di Inzaghi

Ultimi giorni di agosto alquanto movimentati per l’Inter. Giovedì 29 agosto, i nerazzurri conosceranno le otto avversarie nel girone unico di Champions League con il sorteggio previsto a Montecarlo alle 18. Ventiquattro ore dopo, big match a San Siro contro l’Atalanta per la terza giornata di Serie A.

Sarà il primo scontro diretto della stagione per i campioni d’Italia in carica, a quota quattro in classifica dopo il pari di Genoa e la vittoria interna con il Lecce. Un punto in meno per l’Atalanta, alla terza trasferta consecutiva dopo quelle di Lecce (0-4) e Torino, quest’ultima conclusa con il ko subito in rimonta dai granata (2-1).

A 48 ore dal match, circolano già le prime indiscrezioni sulla probabile formazione interista. A riguardo, potrebbe esserci un dubbio per Inzaghi, scaturito in base a quanto emerso dagli ultimi allenamenti effettuati al Konami Center. Un dubbio che vorrebbero avere tutti gli altri allenatori al suo posto e che sarà sciolto, verosimilmente, proprio a ridosso della partita.

Inter-Atalanta, la probabile formazione dei nerazzurri

Ci riferiamo alla possibile presenza dal primo minuto per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli è costato l’assenza contro il Lecce ed è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. Una conferma importante sul suo effettivo recupero che pone Inzaghi di fronte alla scelta se utilizzarlo o meno dall’inizio.

In quest’ultimo caso sarà lui ad affiancare Thuram, altrimenti spazio a Taremi dall’inizio in coppia con il centravanti francese, al momento insostituibile e protagonista assoluto delle prime due giornate con la doppietta a Genoa e il rigore procurato contro il Lecce.

Quello di Lautaro è l’unico dubbio per Inzaghi in vista dell’Atalanta. Il resto della formazione titolare dovrebbe essere la stessa schierata con il Lecce con Sommer in porta e Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Linea a cinque in mediana composta da Darmian (ancora preferito a Dumfries), Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Ancora panchina per Zielinski che potrebbe esordire a partita in corso.

Quella contro l’Atalanta sarà l’ultima partita di agosto per l’Inter in campionato. Dopo la settimana di pausa per gli impegni della Nazionale in Nations League, i nerazzurri torneranno in campo a Monza nel weekend del 14-15 settembre. A seguire prima giornata di Champions e derby di andata contro il Milan nel weekend successivo. Orari e date dei match saranno comunicati la prossima settimana.