Vogliono prendersi Bastoni: offerta pesantissima all’Inter

Indiscrezione allarmante dalla Spagna, il Liverpool sarebbe interessato a prelevare Bastoni dall’Inter a due giorni dalla chiusura dei battenti della sessione estiva di mercato; i nerazzurri sbarrano le porte

L’arrivo di Tomas Palacios all‘Inter ha di fatto chiuso con qualche giorno di anticipo la sessione estiva di mercato nerazzurra, almeno per quel che concerne i colpi in entrata. Data infatti per buona anche la permanenza di Marko Arnautovic come quarto centravanti, nonostante le ripetute discussioni sul suo futuro lontano dal club di Viale della Liberazione e qualche accostamento sporadico di nuovi profili, il tecnico Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto nel complesso per il lavoro svolto dalla dirigenza nelle ultime settimane.

Eppure da qui alla chiusura ufficiale dei battenti mancano ancora due giorni e non si escludono colpi di scena, quantomeno sotto il profilo dei colpi in uscita. Resta ancora pendente la posizione di Joaquin Correa che non avrebbe ancora trovato una sistemazione a lui congeniale, ma questo lascerebbe intendere che potrebbe diventare il quinto attaccante di cui lo stesso Inzaghi preferirebbe non usufruire, vista l’esclusione dell’argentino dal progetto nerazzurro. Limati infine i dettagli per tutti i giovani uscenti, nelle scorse ore è saltata fuori un’indiscrezione lanciata dal portale spagnolo de ‘fichajes.net’ che avrebbe messo in dubbio persino la permanenza di un caposaldo unico come Alessandro Bastoni.

Indiscrezione pungente dalla Spagna, Bastoni accostato al Liverpool di Slot: scenario inverosimile

Secondo quanto riportato infatti il calciatore azzurro sarebbe stato preso di mira dal Liverpool di Arne Slot, ancora a caccia di un difensore centrale di caratura internazionale da inserire in organico proprio allo scadere della sessione.

Il tecnico non sarebbe soddisfatto del solo innesto di Federico Chiesa dalla Juventus e vorrebbe prelevare anche il centrale azzurro dall’Inter a costi importanti, ma incontrerebbe una fortissima ribattuta da parte della dirigenza nerazzurra. Non sussistono infatti le condizioni temporali che potrebbero permettere all’Inter di trovare un sostituto all’altezza del compito, oltre al fatto che Bastoni resta una pedina indispensabile per Inzaghi e non verrebbe ceduto tanto alla leggera nel giro di pochi giorni. L’idea lascia dunque il tempo che trova e non dovrebbe concretizzarsi in una proposta ufficiale.