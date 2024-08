LIVE Sorteggi Champions 2024-25: segui la diretta

I sorteggi di Champions League 2024-25 stanno per iniziare: scopri le avversarie dell’Inter e segui la diretta su InterLive.it

L’attesa sta finalmente per finire: si apre il sipario sulla nuova Champions League 2024-25, un’edizione storica che vede un cambio di format sostanziale. Si passa a 36 squadre e l’Inter partirà dalla prima fascia, a breve conosceremo le avversarie del club nerazzurro per quanto riguarda la prima fase.

Il torneo è iniziato il 9 luglio 2024 con le qualificazioni, ora è pronto a entrare nel vivo con la prima giornata il 17 settembre 2024, mentre oggi alle 18 inizieranno i sorteggi a Montecarlo. L’Inter, come tutte le squadre, dovrà avere otto sfidanti e giocherà quattro volte in casa, quattro in trasferta. Scopriamo, quindi, quali saranno i club che se la vedranno con i nerazzurri e se l’urna sarà fortunata o meno. Di seguito la diretta.

IN AGGIORNAMENTO