Sorpresa Inter, il post Correa è uno svincolato: affare a mercato chiuso

L’Inter potrebbe mettere a segno una vera e propria sorpresa sul calciomercato: il nuovo attaccante può arrivare con il mercato già chiuso

Si è parlato a lungo durante l’attuale sessione di calciomercato di un possibile altro intervento in attacco per completare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Anche dopo l’arrivo a parametro zero di Mehdi Taremi, infatti, è sempre sembrato mancare qualcosa, in particolare una seconda punta che potesse sostituire per caratteristiche Alexis Sanchez, e che alla fine non dovrebbe arrivare, almeno per il momento.

Infatti, è veramente difficile che Joaquin Correa e Marko Arnautovic trovino una sistemazione entro la fine del mercato italiano. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, qualcosa riguardo l’argentino potrebbe muoversi anche dopo il 30 agosto e in direzione Arabia Saudita. Lì c’è ancora tempo per completare gli acquisti e se dovesse arrivare l’offerta giusta, gradita anche dal calciatore, l’Inter lo lascerebbe andare.

A quel punto, i nerazzurri potrebbero aspettare gennaio e pensare a Domenico Berardi o fiondarsi fin da subito sul mercato degli svincolati. E lì c’è un profilo a lungo accostato all’Inter e che corrisponde al nome di Anthony Martial. L’ex Manchester United e Siviglia ha le caratteristiche che mancano a Inzaghi e potrebbe interessare alla dirigenza, ma da quanto ci risulta, i nerazzurri hanno dei piani abbastanza diversi per il reparto offensivo.

Martial all’Inter resta un’ipotesi difficile: i motivi

Anche per un calciatore senza contratto come Martial, i costi a bilancio tra ingaggio e commissioni per l’affare non sarebbero per nulla bassi, prima ragione per cui l’Inter probabilmente ci penserebbe, ma non affonderebbe il colpo. E poi c’è la linea dettata da Oaktree: difficilmente si punterà su profili over 27, a maggior ragione in attacco.

Lì è già arrivato Taremi e poi c’è anche Arnautovic, in scadenza a giugno 2025, ma la cui carta d’identità non è poi così verde. Insomma, anche nelle scorse settimane, si parlava di ragazzi come Vanat o Gudmundsson, che ancora hanno tanto da dare in carriera e la proprietà americana difficilmente avallerà l’arrivo di calciatori più esperti.

Infine, ci sono anche le questioni tecniche e numeriche. Anche se Correa dovesse partire a mercato chiuso, l’Inter si sentirebbe comunque coperta da quattro attaccanti per due ruoli, almeno fino a gennaio. E su Martial qualche dubbio sul suo ritorno ad alti livelli e a una condizione fisica competitiva resta.