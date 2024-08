Firma e strano annuncio sull’ex Inter: “Dà fastidio a tutti”

Il tecnico è stato molto chiaro in conferenza stampa: le parole sul neo arrivato aprono un dibattito anche in casa Inter

Gente che va, gente che viene. Entrato a pieno titolo nella lista dei prestigiosi acquisti a parametro zero messi a segno da Beppe Marotta nel suo modus operandi di matrice nerazzurra, il calciatore non ha lasciato praticamente traccia della sua presenza.

Complice un infortunio che gli ha causato un’operazione al tendine d’Achille, compromettendogli di fatto tutta la stagione da gennaio in poi, il sudamericano ha lasciato Appiano Gentile così come era arrivato. Da svincolato, dopo un bottino fatto di sole 12 presenze totali in tutte le competizioni.

Accolto nella diffidenza della piazza per il suo passato da juventino ‘vero’, uno che in campo si era spesso reso protagonista di diversi battibecchi, anche violenti, coi giocatori nerazzurri, Juan Cuadrado non ha avuto tante occasioni per provare a farsi perdonare dalla tifoseria interista. Accantonata la sua fama di ‘cascatore’ e ‘provocatore’, il colombiano ci ha provato, ma la fortuna gli ha voltato le spalle.

Inevitabile, anche per una questione di età e di elevato ingaggio percepito da contratto, la separazione a fine anno, complice un accordo che aveva appunto la sua deadline il 30 giugno del 2024. L’ex Juve si è accasato un po’ a sorpresa all’Atalanta, dove è stato accolto con grande entusiasmo e fiducia dal tecnico Gian Piero Gasperini.

Gasperini esalta Cuadrado: l’ex Inter pronto a far male

Già a disposizione, come giocatore presente nella lista dei convocati, per la gara di San Siro tra l’Inter e l’Atalanta, il sudamericano proverà a far male nella sempre fastidiosa veste di ex. Il tecnico degli orobici – che lo ha voluto a Bergamo come giocatore d’esperienza che può dare il suo contributo anche, se non soprattutto, in Champions League – ha sottolineato in conferenza stampa il valore del calciatore.

“Quando Cuadrado ti gioca contro ti dà molto fastidio: c’è stata possibilità di prenderlo, visto che era svincolato, e lui ha grande voglia. Mi auguro veramente che possa trovare la continuità, l’ho trovato bene fisicamente“, ha assicurato l’allenatore nativo di Grugliasco.

Conoscendo il carattere e la garra di un profilo ormai da considerare tra i veterani della nostra Serie A, Cuadrado farà di tutto per farsi rimpiangere. O forse sarebbe meglio dire per continuare ad esser visto come un nemico giurato dell’Inter, dato che sul campo, coi pochi minuti giocati lo scorso anno, non ha certo cancellato il suo passato da juventino doc pronto ad alzare il livello dello scontro in ogni Derby d’Italia disputato con la maglia degli acerrimi rivali dell’Inter.