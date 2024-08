Il siparietto sull’Inter in diretta diventa virale: ridono tutti

Un siparietto già virale: in diretta dopo Inter-Atalanta, arriva il commento che mette in luce la forza nerazzurra

A fine match, dopo il 4-0 dell’Inter all’Atalanta, Nicolò Barella si è divertito a lanciare un asciugamano sul premio MVP assegnato a Thuram. E lo ha fatto proprio mentre il francese si stava concedendo tutto serio ai fotografi per le foto di rito. Ovviamente con ironia, il sardo stava già protestando da un po’, fingendo di non essere per nulla d’accordo con l’assegnazione del premio. Anche ai microfoni di DAZN, poco dopo, Barella ha voluto pungere Tikus. “Abbiamo vinto grazie ai due goal di Thuram, che non sa neanche lui come ha fatto...”.

Thuram, che gli era accanto, si è messo a ridere. Poi, intervenendo, ha detto di essere riuscito a fare quei due goal studiando Barella: “Ho guardato i video del Bare su YouTube per capire come segnare in quelle situazioni“. Si gioca, com’è giusto che sia, soprattutto dopo una vittoria così bella. Tutti però, giocatori compresi, avranno avuto la sensazione di aver partecipato a un momento speciale: l’Inter ha espresso un gioco fluido, funzionale e spesso spettacolare.

Merito degli interpreti o di Inzaghi? “Ma come avete fatto a partire così forte?”, si è chiesto anche un ex calciatore allenato da Inzaghi e oggi commentatore per DAZN. E da quest’uscita arriva il siparietto tra l’ex giocatore e i collaboratori di mister Inzaghi: una scena andata in diretta.

Mentre era ancora a bordo campo, dopo aver commentato la partita tra Inter e Atalanta, Marco Parolo ha incrociato sul prato del Meazza i preparatori dell’Inter, Fabio Ripert e Claudio Spicciariello. E i tre si sono messi subito a scherzare. Parolo ha chiesto loro: “Volevo chiedervi come avete fatto a farli partire così forte…“. I due preparatori hanno risposto con un sorriso.

Parolo conosce bene entrambi, avendo lavorato con loro anche ai tempi di Inzaghi alla Lazio. “Come state? Pure io correvo tanto, vi ricordate? Proprio come l’Inter stasera“, ha insistito. “Una bella partita, dai. Vediamo le prossime“, ha risposto Ripert.

Siparietto fra Parolo e i preparatori dell’Inter: sorrisi in diretta

L’ex centrocampista ha poi cercato di dare un peso alla vittoria nerazzurra, affermando che l’Inter ha dimostrato di essere ancora la favorita per lo Scudetto. “Inzaghi sa che le altre si sono rinforzate. Più di tutte la Juve, che ha speso tantissimo. E secondo me Inzaghi la mette li… Nico Gonzalez e Douglas Luiz spostano gli equilibri. Il Milan, invece, è cantiere aperto“.

Secondo Parolo, Thiago Motta sta comunque dimostrando che la Juve può fare bene già ora. “Vincono anche senza questi due acquisti da venti goal in due. La Juve ha dato un segnale. Sono andati a prendere i giocatori che volevano, cattivi e decisi. Volevano fare questa squadra: è tornata la Juve che fa mercato. È evidente che Giuntoli vuole giocarsela con l’Inter che è avanti per esperienza e conoscenza dei propri calciatori. Ma la Juve sarà più vicina“.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio nella prima stagionale, ha però dimostrato di essere una squadra ancora temibile. Marco Parolo è stato colpito soprattutto dalla qualità tecnica e dall’organizzazione dei nerazzurri. Per l’ex calciatore il primo tempo dell’Inter è stato fantastico a livello di gioco: “Ho visto giocatori che hanno delle certezze: ormai giocano a memoria. Ed è per questo che Inzaghi insiste sempre con gli stessi. Gli altri avranno tempo… Dopo un finale di primo tempo in cui l’Atalanta sembrava poter rientrare in partita, è stato un dominio totale dell’Inter. Non penso fosse la vera Atalanta quella di stasera, ma l’Inter è stata la vera Inter. E quando è così diventa ingiocabile per tutti, anche per l’Atalanta migliore forse“, ha detto l’ex biancoceleste.