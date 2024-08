Marotta pianifica il grande colpo: si chiude per 50 milioni

Il calciomercato ha appena chiuso i battenti, ma Marotta ha già in serbo un grande colpo: l’affare può chiudersi per 50 milioni di euro

L’Inter non può piazzarsi di sicuro ai primi posti delle regine del calciomercato, non quest’estate. I nerazzurri, infatti, hanno essenzialmente badato a trattenere tutti i big che hanno portato alla conquista della seconda stella e a puntellare la rosa con gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski e le operazioni legate a talenti come Tomas Palacios e Josep Martinez.

Molti tifosi non sono proprio soddisfatti, anche per via dei lauti investimenti effettuati da tutte le altri, ma ormai non si torna indietro e la linea era stata tracciata fin da fine maggio dalla nuova proprietà. Per il futuro, però, le cose potrebbero cambiare e non poco: l’Inter per il 2025 potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione, che comprenderà diversi calciatori giovani e talenti in grado di mostrare tutto il loro potenziale in nerazzurro.

Molto dipenderà anche dalle uscite e uno dei principali indiziati a lasciare Milano è Davide Frattesi. L’ex Sassuolo parte dietro Barella e Mkhitaryan nelle gerarchie, ma è un uomo essenziale per Inzaghi a partita in corso e come dodicesimo uomo. È un ruolo che gli sta un po’ stretto tanto che il suo entourage è già partito in pressing, senza escludere di trovargli un’altra sistemazione dove troverebbe maggiore continuità.

Frattesi può lasciare l’Inter tra un anno: Marotta mette gli occhi su Kudus

Negli ultimi giorni si era parlato di un forte interesse della Roma per Frattesi e anche all’estero ha tanti estimatori. Addirittura, ci ha provato anche la Juventus, senza troppi risultati. Resta il fatto che l’Inter potrebbe sparare altissimo per la valutazione della mezzala, attorno ai 50 milioni di euro – da Milano arrivano spifferi che parlano addirittura di 60 milioni.

Se davvero dovesse arrivare una proposta del genere, allora i nerazzurri sarebbero costretti a valutarla e probabilmente dire di sì. Ma Marotta non dispererebbe, perché potrebbe affondare il colpo per un altro giovane di assoluto valore. Stiamo parlando di Mohammed Kudus, centrocampista offensivo che potrebbe proprio prendere il posto di Frattesi in rosa e, chissà, scalzare anche Mkhitaryan nelle gerarchie.

Il West Ham valuta il suo cartellino attorno ai 50 milioni di euro, per cui la trattativa non si preannuncia per nulla facile. Certo, con i soldi incassati dalla cessione di Frattesi, tutto potrebbe cambiare.