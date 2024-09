Capello avverte l’Inter: perché bisogna temere davvero la Juve

Fabio Capello ha parlato di come stanno andando le prime giornate di Serie A e delle gerarchie in vetta alla classifica: perché l’Inter deve temere la Juve

La terza giornata di Serie A è andata agli archivi ed è stata decisamente positiva per l’Inter. L’ottima vittoria contro l’Atalanta è stata una prova di forza niente male che ha permesso ai nerazzurri di volare in testa alla classifica, a pari punti con la Juventus, visto il contestuale pareggio dei bianconeri contro la Roma.

Fabio Capello ha detto la sua su ciò che sta accadendo in vetta alla graduatoria, facendo il punto su chi, secondo lui, potrebbe tenere il passo della squadra di Simone Inzaghi fino alla fine dell’attuale campionato. Sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha sottolineato infatti: “È normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio. La formazione è scesa in campo nel primo tempo di ieri, pur essendo quella vista a Verona, si può definire come sperimentale. Ieri hanno lasciato il pallino del gioco alla Roma e non hanno creato tanto”.

Capello si sbilancia sulle gerarchie in vetta alla Serie A: Inter e Juve in testa

L’ex allenatore ha anche detto che con i nuovi acquisti il gioco è migliorato durante la partita, ma resta il fatto che si tratta di una squadra che deve crescere e trovare del tutto la sua identità. Resta comunque, un po’ per tutti, la più probabile antagonista dell’Inter in ottica scudetto.

E anche Capello sembra pensarla così, anche se con qualche riserva: “È presto per dire se la Juve è l’anti-Inter, concede molto poco all’avversaria ed è l’unica in campionato non avere ancora subito gol. E questo è un particolare molto importante in Italia. Solo il tempo ci dirà di più perché l’Inter è una macchina rodata che viaggia a pieni giri”.

Il fattore più convincente del club bianconero, dunque, resta una difesa che sta andando veramente bene e che sembra davvero poter lanciare i risultati della Vecchia Signora da qui al termine della stagione. L’Inter ha un’impalcatura di gioco decisamente più convincente, ma dovrà dimostrare anche quest’anno di poter essere una squadra molto solida davanti a Sommer, nonostante i tanti impegni che sopraggiungeranno durante il corso dell’anno – soprattutto un nuovo format della Champions League che costringerà i club a tante partite in più.