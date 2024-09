Inter, che retroscena: è successo nelle ultime ore di mercato

Come in ogni sessione di mercato che si rispetti, non poteva mancare anche stavolta il retroscena su un affare saltato all’ultimo minuto

Un ultimo giorno di calciomercato estivo davvero scoppiettante quello di venerdì 30 agosto. Da anni non si assisteva a una serie di acquisti così ravvicinati che hanno interessato, di fatto, tutti i top club di Serie A.

Anche l’Inter ha ufficializzato un nuovo arrivo last minute, quello del difensore argentino Tomas Palacios. Una trattativa che i nerazzurri avevano concluso anticipatamente con il calciatore e per la quale si è dovuto attendere l’accordo tra Indipendiente Rivadavia e Talleres, quest’ultimo proprietario del cartellino del futuro interista.

Inter che, di fatto, dopo aver ufficializzato con ampio anticipo Taremi, Zielinski e Martinez ha lavorato, in entrata, solo sul sostituto dell’infortunato Buchanan. Svanite varie opportunità, alcune delle quali non gradite alla proprietà (Hermoso e Rodriguez su tutti), si è scelto un profilo giovane e da valorizzare, acquistato con un discreto esborso di 6.5 milioni.

Mentre l’Inter ufficializzava Palacios, il Milan prendeva Abraham, il Napoli annunciava gli arrivi di Lukaku , Gilmour e McTominay e la Roma quelli di Saelemakers e Kone, un ex nerazzurro è stato protagonista di una trattativa di mercato in extremis che non si è conclusa positivamente.

Salta il trasferimento in extremis, l’ex Inter poteva tornare in Serie A

Il calciatore in questione è Ivan Perisic. E’ successo tutto in poche ore. L’esterno croato ha risolto il contratto che lo legava all’Hajduk Spalato, club allenatore da Rino Gattuso, ed è diventato, di fatto, uno svincolato nelle ultime ore di mercato.

Tante le richieste che gli sono pervenute. Ovviamente non sono mancate anche dalla Serie A. A provarci, in particolare, sono state prima il Monza poi il Como. In particolare i lariani hanno tentato di convincere Perisic fino alla chiusura del mercato, fissata per la mezzanotte di venerdì scorso

Il d.s. del Como, Carlalberto Ludi, è stato intercettato da Sky nei corridori dello Sheraton proprio negli ultimi frenetici minuti della trattativa che si è conclusa con il rifiuto di Perisic, la stessa risposta, di fatto, che l’esterno croato aveva riservato prima al Monza. Oltre ai due club citati, una proposta dalla Serie A sarebbe arrivata anche dal Genoa. Da svincolato, Perisic può essere ancora tesserato. Vedremo dunque quale sarà il suo nuovo club. A 35 anni e dopo un grave infortunio al ginocchio, l’ex Inter non vuole ancora ritirarsi.