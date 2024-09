Offerta folle dalla Premier: 50 milioni per Calhanoglu a gennaio

Ancora un passo falso del Manchester United in campionato ed avvio di stagione pessimo, è polemica con Casemiro in mediana. I tifosi chiedono un sostituto, idea Calhanoglu da strappare all’Inter

Nonostante sia stato un inizio tutt’altro che brillante per la formazione di Simone Inzaghi in campionato nel primo match stagionale contro il Genoa, a seguito del quale ha portato a casa un solo punto condiviso con la controparte ligure, l’Inter si è ripresa con grande carattere. Tanto da aver asfaltato l’Atalanta in uno scontro diretto importantissimo ai fini del computo totale delle gare ancora da disputare.

Fra i protagonisti assoluti ci sono stati Marcus Thuram, in grande spolvero realizzativo, oltre al solito comparto di centrocampo composto da Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Questi due dovrebbero adesso essere entrambi indisponibili con le rispettive Nazionali per gli eventi in programma nel prossimo weekend valevoli per la Nations League, a causa di due questioni fisiche differenti.

Per il turco trattasi di un affaticamento che comunque non preoccupa né l’Inter né la Turchia ed avrebbe comunque risposto alla convocazione ufficiale diramata dal commissario tecnico Vincenzo Montella. Nell’attesa di ulteriori risvolti, Inzaghi starebbe già pianificando le mosse da attuare contro il Monza al rientro e l’ex Milan sarà una pedina fondamentale per il suo gioco.

Così come lo è stato in passato, infatti, Calhanoglu è anche parte del futuro di questa Inter. Senza, la formazione s’indebolisce sul piano dell’intelligenza tattica e della qualità nello smistamento dei palloni. Oltre al fatto che verrebbe meno anche la solida catena difensiva, di cui lo stesso mediano playmaker si è fatto portavoce nelle ultime stagioni con recuperi degni di qualsiasi fuoriclasse mondiale.

Idea Manchester United per Calhanoglu ma il rifiuto è netto da parte dell’Inter

Il turco è un calciatore completo e pronto all’uso in qualsiasi circostanza di gioco, anche per squadre che al momento starebbero valutando sul mercato eventuali mosse da esercitare soltanto il prossimo gennaio nella sessione invernale di riparazione.

Fra queste ci potrebbe essere anche il Manchester United, reduce da un inizio di stagione deludente in Premier League. Il club di ten Hag ha infatti accusato la seconda sconfitta consecutiva su tre partite disputate e nel calderone delle polemiche ci è finito soprattutto il mediano brasiliano Casemiro, per il quale è stata invocata la cessione. Nell’ipotesi in cui queste voci dovessero prender piede nei prossimi mesi, non si esclude dunque l’assalto dei ‘Red Devils’ per Calhanoglu a mezzo di un’offerta che non sarebbe inferiore ai 50 milioni di euro. Nonostante il buon bottino, l’Inter sarebbe comunque costretta a rifiutare perché il turco detiene ancora una posizione di assoluta importanza negli schemi di Inzaghi.