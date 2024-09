Inter multata per i cori contro Gasperini, è UFFICIALE: la cifra e la rabbia dei tifosi

L’Inter ha superato agevolmente l’Atalanta in Serie A, ma dopo qualche giorno è ufficiale la notizia di una multa ai nerazzurri per i cori contro Gasperini

Inter-Atalanta è una partita che ormai è entrata negli archivi di Serie A. Non era scontato, ma i meneghini hanno battuto gli avversari con il pesantissimo risultato di 4-0, mostrando vette di grande gioco e cinismo contro una diretta avversaria per i primi posti in classifica.

A corredo di un successo prima della sosta per le nazionali che ha lasciato un po’ tutti con il sorriso, c’è però una brutta notizia. Sono arrivati, come ogni settimana, i verdetti del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha comminato una multa da 3.000 euro all’Inter “Per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

Insomma, i supporters nerazzurri non hanno dimenticato l’esperienza molto negativa con Gian Piero Gasperini in panchina e ogni volta che torna a San Siro non gli riservano proprio la migliore accoglienza. In effetti, i rapporti con il tecnico sono sempre stati molto tesi, anche dopo l’addio, e pure per via di dichiarazioni dell’allenatore che spesso hanno scatenato la rabbia dei tifosi. La rivalità va avanti, anche per via del suo passato bianconero, e non è destinata a finire qui.