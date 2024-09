Pavlovic-Inter, poteva arrivare un anno fa: tutta la verità

Pavlovic è l’unica nota lieta nel pessimo inizio di stagione del Milan. In passato il difensore serbo è stato accostato anche all’Inter

Un inizio di annata tremendo per il nuovo Milan di Paulo Fonseca. Dopo un buon pre campionato, contraddistinto da vittorie incoraggianti contro City e Real Madrid, l’avvio di Serie A ha decisamente affievolito le ambizioni dei rossoneri.

Due punti nelle prime tre partite, questo il magro bottino dei vice Campioni d’Italia che hanno chiuso agosto con due pareggi in rimonta contro Torino e Lazio e una sconfitta con la neo promossa Parma. Oltre ai risultati negativi, l’aspetto che accomuno le prime tre giornate del Milan è il pessimo rendimento difensivo con ben 6 gol subiti e numerose occasioni da gol concesse agli avversari.

Gol che, tranne l’autorete di Thiaw con il Torino, hanno avuto sempre la stessa dinamica con un attaccante avversario libero di concludere a rete a distanza ravvicinata da Maignan. Paradossalmente però è proprio un difensore, il miglior uomo del Milan in questo inizio stagione. Ci riferiamo al centrale serbo Strahinja Pavlović, acquistato dai rossoneri dal Salisburgo con un esborso di 20 milioni.

Pavlovic, il retroscena di mercato sull’Inter

Difensore roccioso e difficile da superare nell’uno contro uno, Pavlovic è arrivato al Milan per giocare da titolare a fianco di Tomori. Già nell’esordio contro il Parma, si è intravisto il suo potenziale con due provvidenziali chiusure sugli attaccanti ducali in area di rigore. Stessa situazione con la Lazio con un salvataggio quasi sulla linea in avvio e il gol del provvisorio 0-1 rossonero con la sua specialità offensiva ovvero il colpo di testa.

Va detto che il difensore serbo non è stato esente da colpe sul gol di Dia con la Lazio ma il bilancio è estremamente positivo. Abile, dunque, è stato il Milan a bruciare la concorrenza su Pavlovic che annoverava anche altri top club, tra cui l’Atletico Madrid.

Pavlovic che è stato sondato in passato anche dall’Inter. Quello del serbo è stato uno dei profili attenzionati da Marotta e Ausilio in prospettiva futura per ringiovanire il reparto arretrato, considerata l’età avanzata di Acerbi e l’ormai prossima scadenza contrattuale sua e di De Vrij.

I dirigenti nerazzurri hanno avuto modo di osservarlo con attenzione da vicino in occasione del doppio confronto Champions dello scorso anno tra Inter e Salisburgo. In particolare, in quello di andata, Pavlovic, nonostante la sconfitta dei suoi, ha disputato una buona partita in marcatura su Lautaro Martinez. L’Inter non è andato poi oltre una richiesta di contatto iniziale con il Salisburgo, decidendo di confermare quasi completamente il reparto difensivo dell’annata Scudetto, ora arricchito da Palacios, acquistato per sostituire l’infortunato Buchanan.

In passato Pavlovic è stato molto vicino a un altro club di Serie A ovvero la Lazio. L’allora d.s. biancoceleste Tare lo aveva preso, nel 2019, dal Partizan Belgrado per 5 milioni. La trattativa poi non si è concretizzata, in quanto il difensore non ha superato le visite mediche.