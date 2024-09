Scatta l’ora di Palacios: quando lo schiererà Inzaghi

Considerazioni da fare sulla disponibilità e l’impiego di Palacios da parte del tecnico nerazzurro Inzaghi, ecco cosa servirà per permettergli di macinare minuti alla sua primissima stagione in Serie A

L’Inter ha chiuso la sessione estiva di mercato con un’operazione fortemente voluta da tutto l’ambiente. A partire dal tecnico, Simone Inzaghi, desideroso di avere con sé una pedina giovane da far lentamente inserire nei propri schemi di gioco in qualità di braccetto macino; passando poi per lo stesso Alessandro Bastoni, titolatissimo nel ruolo, il quale aveva espresso il desiderio di avere al suo fianco una valida alternativa.

Per finire, poi, alla stessa dirigenza. Grande cacciatrice di colpi a basso costo su cui poter investire quantità di denaro limitate, destinate a crescere nel tempo come fossero dei buoni fruttiferi. Insomma, tutte le strade hanno portato a lui, Tomas Palacios. L’accordo è stato raggiunto con il calciatore ancor prima che venisse trovata una quadra fra le due società cedenti del Talleres e dell’Independiente Rivadavia, mentre è stato poi accolto a casa Inter per il solito tour conoscitivo degli ambienti propri della storia nerazzurra a seguito della firma sul nuovo contratto.

Ora il calciatore è a piena disposizione di Inzaghi e in questa fase di pausa campionato, dovuta agli impegni di Nations League, potrà allenarsi sui campetti di Appiano Gentile per affinare non soltanto le proprie abilità ma familiarizzare soprattutto con compagni, staff e strutture. Del resto per l’argentino è come se fosse entrato in un nuovo molto, più grande ed ambizioso che mai.

Palacios dovrà convincere Inzaghi: mentalità e duro lavoro, elementi chiave per l’esordio

Un passo non da tutti ma vissuto lo scorso anno allo stesso modo da Yann Bisseck, uno che oggi per l’Inter vale come oro. Sulla falsa riga del collega di reparto tedesco, anche all’argentino si prospetta un percorso simile. Fatto di tanto sudore e sacrificio, prima dell’esordio in campionato.

A meno di sorprese, infatti, Palacios non calcherà i terreni di gioco in partite ufficiali da subito. Complice la scelta tecnica dello stesso Inzaghi di voler attendere il più possibile, finché non sarà reputato pronto per l’occasione. ‘Tuttosport’ parla infatti di fiducia, da parte del tecnico nei confronti del calciatore: quest’ultimo dovrà fare di tutto per guadagnarsela. Quel che fa pienamente sorridere gli addetti ai lavori è la sua grandissima capacità di adattamento ed una naturale propensione al lavoro, motivo per cui non è detto che ci vorrà poi così tanto prima di vederlo in campo. Questione di tempo e questione di approccio, tutto ci che servirà per convincere Inzaghi della bontà del nuovo difensore mancino.