È ufficiale, colpo improvviso dell’Inter: firma fino al 2027

Colpo improvviso dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato tutto con un comunicato. Accordo pluriennale fino al 2027

Settimana di pausa per le Nazionali in Serie A. L’Inter, come gran parte dei club del campionato, lavora a ranghi ultra ridotti al Konami Center in vista del prossimo match previsto per domenica 15 settembre a Monza.

Nella settimana di stop, mister Inzaghi potrà conoscere meglio il nuovo arrivo Tomas Palacios. L’acquisto del difensore argentino è stato ufficializzato dall’Inter nelle ultime ore di mercato dopo un rallentamento della trattativa dovuto al mancato accordo tra l’Indipendiente Rivadavia e il Talleres, club quest’ultimo proprietario del cartellino del calciatore.

Accordo che poi è arrivato e ha permesso a Palacios di passare all’Inter per 6.5 milioni di euro. A sorpresa però il nuovo rinforzo nerazzurro non è stato inserito nella lista Champions di cui fa parte invece colui che sta per sostituire nelle scelte di Inzaghi ovvero Tajon Buchanan, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio subito con la nazionale canadese alla recente edizione della Copa America.

Inter, ufficiale un altro acquisto: firma fino al 2027

Quello di Palacios non è stato l’ultimo acquisto ufficializzato dall’Inter. L’ultimo è arrivato ieri. A ufficializzarlo è stata l’Inter Women che ha ingaggiato Hillary Diaz con un contratto fino al 2027. Classe 2004, di ruolo difensore e già in Nazionale con la Under 20 della Francia, la Diaz è stata acquistata dal Bordeaux ed è già pronta ad aggregarsi al gruppo di mister Piovani.

Subito dopo l’ufficializzazione del suo passaggio all’Inter, la nuova calciatrice nerazzurra è stata intervistata da Inter TV. “L‘Inter è un’opportunità che significa tanto per me – ha spiegato – Sono molto entusiasta. Volevo un grande club europeo e non vedo l’ora di cominciare con questa squadra.”

La Diaz ha spiegato anche qual è il suo ruolo. “Sono centrocampista e centrale difensiva – ha ribadito – sono una giocatrice che vuole avere la palla. Mi sento a mio agio con la palla al piede. Questo è il mio modo di giocare e di essere.” Il nuovo rinforzo interista sarà a disposizione di Piovani per il secondo match di campionato che opporrà le nerazzurre al Napoli. All’esordio in Serie A, l’Inter ha sconfitto la Sampdoria in casa con un netto 5-0.

Prima della Diaz era arrivata in nerazzurro Jasmin Mansaray, difensore finlandese prelevata dall’HJK Helsinki con contratto annuale e opzione per la stagione 2025-26. La Mansaray ha esordito nel 5-0 con la Samp, subentrando nei minuti finali alla Pedersen.