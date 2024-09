Nuovo difensore all’Inter: la firma è sempre più vicina

L’Inter potrebbe affacciarsi in futuro sul profilo del giovane difensore Pietro Comuzzo, lanciato da Palladino nella rinnovata Fiorentina. Al classe 2005 sarebbe già pronto il rinnovo di contratto

Il reparto difensivo dell’Inter aveva lasciato qualche perplessità nell’esordio stagionale ufficiale contro il Genoa, tanto grandi da aver messo pressione alla direzione sportiva nerazzurra capitanata da Piero Ausilio per ricercare al più presto una nuova soluzione che potesse ampliare e completare i ranghi alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Dal punto meramente tattico, invece, il duro lavoro è spettato proprio al tecnico ed il resto del suo staff, al fine di limare tutte le sbavature e ripartire con maggiore convinzione già dalla partita interna contro il Lecce. Cosa che, fortunatamente si è visto. La reazione c’è stata ed anche piuttosto importante, culminata con una schiacciante vittoria anche ai danni dell’Atalanta nella gara successiva.

Ora l’Inter è in sosta nazionali come tutte le altre combattenti di campionato ma non aspetta altro che tornare in campo contro il Monza per dire nuovamente la sua. E intanto, Inzaghi potrà vantare del nuovo ed ultimo acquisto Tomas Palacios, fortemente voluto come alternativa al ruolo di Alessandro Bastoni. Fra le grandi novità di questa sessione di mercato, però, il centrale argentino non è l’unica.

Comuzzo convince Palladino, pronto il rinnovo con la Fiorentina: può servire all’Inter

Anzi, fra le file della Fiorentina il tecnico Raffaele Palladino, scelto come sostituto di Vincenzo Italiano finito a Bologna, sarebbe spuntato il nome di un calciatore al quale l’ex Monza ha voluto dare grandissima fiducia sin dalle prime battute stagionali. Trattasi del giovane classe 2005 Piero Comuzzo.

Quest’ultimo ha ancora ampissimi margini di crescita e non si può certo dire che sia nato pronto per vestire i panni di un titolare in Serie A per una squadra di una certa rilevanza storica, eppure tutti gli indizi lasciano trasparire che per alimentare questo suo stato non può far altro che continuare a giocare sotto la guida di Palladino. Con costanza e dedizione, sospinto da valori comuni che lo hanno trascinato fin qui, nel calcio dei grandi.

Per la Fiorentina è una gioia infinita che un prodotto del vivaio, in gran stile Sottil, Ranieri e Kayode, possa mettersi in mostra con tanta facilità. Ed inevitabilmente questo significa una cosa sola: blindatura per il futuro. Il rinnovo di contratto sarebbe stato già proposto fino a giugno 2028 e manca pochissimo per la firma, mossa che allontana le nuove pretendenti sul mercato. Fra queste non si esclude che possa aggiungersi anche la stessa Inter in futuro laddove dovesse necessitare di freschezza nel reparto, nello specifico al posto dei due centrali assoluto Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.