Inter su uno dei migliori difensori della Bundesliga: si libera a parametro zero

Uno dei migliori difensori della Bundesliga potrebbe tornare in orbita Inter: l’affare può decollare a parametro zero, ma occhio agli ostacoli

La linea difensiva dell’Inter per la stagione in corso è stata completata dall’arrivo di Tomas Palacios, un gioiello dal grande fisico che ci metterà un po’ ad ambientarsi, ma alla lunga potrebbe dare grandi soddisfazioni alla Beneamata. I nerazzurri guardano, però, anche al futuro e sicuramente la prossima estate si dovrà intervenire in maniera sostanziale nel cuore del reparto per rinforzare il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi.

Basta guardare la situazione contrattuale di alcuni big per rendersi conto di ciò che vi stiamo raccontando. Sia Stefan de Vrij, sia Francesco Acerbi hanno il contratto in scadenza a giugno 2025 e non è affatto detto che alla fine rinnovino il contratto, anzi uno dei due è destinato a partire.

È possibile che l’Inter debba mettere mano al portafogli e alle sue idee per acquistare addirittura due nuovi difensori e uno di questi potrebbe arrivare a parametro zero. Marotta e Ausilio, infatti, seguono con grande attenzione la situazione di Jonathan Tah. Stiamo parlando di un centrale titolare del Bayer Leverkusen e della Germania, di cui si parla bene da anni e che ha il contratto in scadenza tra un anno. Per questo, potrebbe essere un’operazione molto interessante, ma anche con diversi ostacoli.

Tah nel mirino dell’Inter a parametro zero: l’affare può decollare

Tah ha grande fisico, è bravo nell’uno contro uno ed è dotato di grande esplosività, per cui potrebbe essere adattato in poco tempo e senza grossi problemi come centrale di riferimento della difesa a tre. La sua storia d’amore con il Bayer Leverkusen pare agli sgoccioli e il rinnovo è sempre più lontano.

Tanto è vero che il ragazzo poteva già trasferirsi al Bayern Monaco la scorsa estate, ma la trattativa non è andata a buon fine. La storia potrebbe ripetersi prima della prossima estate, perché i bavaresi non l’hanno perso di vista e ciò rappresenta un grosso ostacolo per l’Inter. Occhio anche alla volontà di Oaktree, che ha chiesto di puntare espressamente su talenti giovani.

Tah non lo è più, ha 29 anni, ma essendo un difensore centrale è nel cuore della carriera. Per questo, Marotta e Ausilio non hanno intenzione di perderlo di vista e potrebbero convincere la proprietà a puntare su di lui, anche se a cifre non eccessive.