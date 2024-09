Triplo nome per la difesa dell’Inter: nuovo muro per Inzaghi

Cresce la lista dei potenziali parametri zero per il futuro dell’Inter, almeno un attaccante e tre difensori sul taccuino di Marotta e Ausilio. C’è anche un nome importante

Conclusa positivamente la sessione estiva di mercato sulla base degli obiettivi prefissati dalla proprietà Oaktree, l’Inter può adesso vantare di una cerchia ristretta di rinforzi appositamente scelti per far contento il tecnico Simone Inzaghi. Tutto è al posto giusto, i reparti sono ricchi di opzioni e buona parte di essi è composta da calciatori giunti a parametro zero, anche al fine di limitare le perdite economiche. Non ultimi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Non ultimi perché secondo la visione a lungo termine della dirigenza nerazzurra da qui ai prossimi anni verrà adottata una strategia di mercato simile, volta a portare in squadra quanti più calciatori a costi ridotti possibile nelle zone del campo ritenute bisognose di un ritocco. Del resto bisognerà far fronte anche alle possibili cessioni o eventuali svincoli, come nei casi di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in difesa ma anche Marko Arnautovic e Joaquin Correa in attacco. Dando per buona la permanenza di Denzel Dumfries con cui si sta discutendo del rinnovo ma con qualche spiraglio aperto per la Premier, i reparti su cui investire appaiono dunque piuttosto chiari.

Inter ancora sui parametri zero, tre nomi per la difesa e un attaccante

La preferenza resterà dunque quella dei parametri zero. Investire su calciatori a queste condizioni contrattuali apre un ventaglio incredibile di opportunità e di scelte, di cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno prendendo sempre maggiore consapevolezza.

Saranno però da scartare quanti avranno superato i trent’anni di età, perché non ritenuti idonei alla linea di pensiero condivisa con la proprietà. Bando dunque ai vari Mario Hermoso (ormai prelevato dalla Roma, ndr) e Ricardo Rodriguez (ora al Betis Siviglia). Servono forze fresche.

Ciò detto, restano una serie di opzioni interessanti per il futuro. Sopratutto per quel che concerne il reparto difensivo. Sul taccuino dei dirigenti filtrano infatti nomi del calibro di Danilho Doekhi in scadenza con l’Union Berlino e Oumar Solet del Salisburgo, oltre al giovanissimo Devyne Rensch dell’Ajax. Già questi potrebbero comporre un tridente difensivo sensazionale, considerando l’ultimo prodotto del vivaio olandese come un esterno di qualità. Al posto dell’attaccante, poi, spazio al già noto Jonathan David: canadese del Lille su cui l’Inter aveva messo gli occhi in passato e su cui restano vigili anche Juventus e Milan.