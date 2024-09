Comunicato ufficiale, lascia l’Inter e si trasferisce in bianconero

Nuova esperienza in prestito per il difensore classe 2022, che si lega al club bianconero fino al termine della stagione

Conservazione delle risorse migliori da un lato – con i prestigiosi obiettivi assolutamente immutati – rivoluzione dall’altro. Con un nuovo tecnico, nuove interpreti e una rinnovata fame di successo. Ai nastri di partenza della nuova stagione l’Inter maschile e quella femminile sono partiti con presupposti diversi.

La macchina di Simone Inzaghi, pressoché perfetta nella scorsa stagione, ha fatto un tagliando che non ha evidenziato particolari necessità. Sono stati aggiunti degli accessori che potrebbero risultare utilissimi a stagione in corso, ma il motore, il pilota e i cavalli non sono stati toccati.

Diverso il discorso per l’Inter Women, reduce dal triennio sotto la guida di Rita Guarino, l’allenatrice che avrebbe dovuto portare il club ai successi già ottenuti in più anni consecutivi alla guida della Juve. La crescita delle ragazze c’è stata, è innegabile, ma non sufficiente per dare veramente fastidio al dualismo di testa tra Roma e Juve, con le giallorosse che hanno bissato, nel 2024, il Tricolore ottenuto l’anno prima.

Il club nerazzurro, dopo l’addio di Guarino, è passato nelle mani di Gianpiero Piovani, uno che alla guida del Sassuolo ha fatto miracoli. I frutti del lavoro del nuovo mister si sono già visti nella gara d’esordio in campionato: un roboante 5-0 ai danni della malcapitata Sampdoria, che nulla ha potuto di fronte alle scatenate ragazze meneghine.

Bianca Vergani ai saluti: la nota ufficiale dell’Inter

Dopo un mercato inizialmente improntato alla cessione in prestito di parecchie risorse interne mandate a farsi le ossa in altre realtà della massima serie o in B, la società ha iniziato a fare degli investimenti importanti. Di concerto col nuovo tecnico, sono arrivate giocatrici giovani ma già affermate nel panorama internazionale, come ad esempio Cecilia Rúnarsdóttir, l’estremo difensore proveniente dal Bayern Monaco.

L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato quello di Hillary Diaz, il difensore francese classe 2004 che si è legata alla Beneamata fino al 30 giugno del 2027. Contestualmente, la rosa è stata alleggerita, nel reparto arretrato, di una calciatrice 22enne che ha chiuso l’accordo di prestito, per un anno, col Cesena, l’ambizioso club romagnolo che punta diretto alla promozione in Serie A.

“Bianca Vergani, difensore classe 2002, lascia l’Inter Femminile per una stagione, trasferendosi in prestito al Cesena fino al 30 giugno 2025“. Questo l’annuncio del club milanese tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.