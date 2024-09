Juve-Inter, sfida epica per Jonathan David: spunta una concorrente di lusso

Inter e Juve si sfideranno sul calciomercato per Jonathan David, ma le due big non sono sole: occhio a una concorrente di lusso

Jonathan David si presenta già come uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il bomber canadese ha trovato grande continuità nelle ultime stagioni, sposandosi come terminale offensivo e diventando un calciatore importante sulla scena internazionale. Non a caso il suo valore di mercato è salito oltre i 40 milioni di euro, ma il suo cartellino potrebbe diventare una grande occasione.

Infatti, il suo contratto con il Lille scadrà a giugno 2025 e non pare avere alcuna intenzione di rinnovare l’accordo, per cui molti club importanti stanno già prendendo informazioni per cercare di ingaggiarlo nella prossima stagione. Da giorni, vi stiamo raccontando come Jonathan David potrebbe essere un’opportunità concreta per l’Inter, che alla fine non ha acquistato nessuna seconda punta e che dirà addio ad Arnautovic e Correa a parametro zero.

Il bomber rientra nei parametri di Oaktree, sia come costi sia come età, ma il grosso problema in questo caso è la concorrenza sul ragazzo. La Juve, infatti, non ha intenzione di mollare la presa e vorrebbe anticipare la diretta rivale, trovando una grande spalla al fianco di Dusan Vlahovic. Il punto è che non c’è solo l’opzione italiana, ma potrebbe avere la meglio un club molto prestigioso.

Non solo Juve e Inter per Jonathan David: occhio al Barcellona

Jonathan David piace a diversi club di Premier League, che potrebbero garantirgli uno stipendio più importante e già in passato si sono interessati al canadese. In realtà, però, è un’altra la principale insidia per i nerazzurri ed è rappresentata dal Barcellona.

I blaugrana attualmente hanno un campione come Robert Lewandowski al centro dell’attacco, ma il polacco non è più giovanissimo e si sta cercando un calciatore con cui si possa costruire anche il futuro del club. Per come gioca Flick, sarebbe l’attaccante ideale, in grado di garantire velocità, un attacco costante alla profondità e anche il killer instinct che serve in area di rigore per capitalizzare tutto ciò che viene creato alle sue spalle.

L’Inter dovrà, dunque, sbrigarsi e magari tentare un accordo direttamente con il calciatore nella prima parte di gennaio, un po’ come fatto con Taremi e Zielinski la scorsa stagione. E, a quel punto, Inzaghi avrebbe a disposizione un attacco davvero impressionante.