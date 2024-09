“Grande colpo della Juve”: Giuntoli lo ha soffiato a Marotta

La Juventus ha ridotto la propria distanza con l’Inter rinforzando l’organico, per Sabatini il grande colpo sta in Cabal. Era finito nel mirino dei nerazzurri durante l’estate

Nelle prime giornate di campionato di Serie A è stato parzialmente confermato il pronostico sulle squadre che avrebbero sin da subito imposto il proprio dominio in campo. Trattasi proprio di Inter e Juventus, le medesime che lo scorso anno si erano date battaglia per buona parte della stagione, fin quando i nerazzurri di Simone Inzaghi non sono riusciti a staccare con un buon margine di punti la formazione dell’ormai ex Massimiliano Allegri.

A differenza di quanto visto in passato, però, quest’anno i bianconeri appaiono più forti e completi in tutti i reparti. Merito del grandissimo lavoro svolto dalla dirigenza capitanata dal solito Cristiano Giuntoli, abituato a piazzare colpi di mercato dal grande potenziale. In quest’ottica, la Juventus ha dunque ridotto il gap con l’Inter e si appresta a vivere una stagione da protagonista. Sebbene a detta di Walter Sabatini, ex dirigente, ciò non toglie che la formazione meneghina sia ancora una spanna sopra tutte le altre pretendenti al titolo.

Nell’ultimo intervento per ‘Tuttosport’, Sabatini ha infatti tenuto a sottolineare il fatto che l’Inter resti pur sempre la squadra da battere. Non soltanto per la qualità di cui dispone ma soprattutto per il fatto che la coesione di squadra, sospinta dall’essere un tutt’uno coi tifosi di San Siro, è la vera chiave del successo. Qualcosa che forse manca ancora alle altre big del campionato. La Juventus in questo avrebbe ancora un po’ di strada da fare ma è ben indirizzata verso il raggiungimento di nuovi obiettivi, grazie all’attenta guida di Thiago Motta.

La Juve s’avvicina all’Inter, intanto si gode Cabal: “È un calciatore forte”

Il tecnico ex Bologna potrà vantare anche di un rinnovato parco di centrocampisti, con Teun Koopmeiners in cima alla lista dei nuovi acquisti: “Sinceramente non lo avrei preso per 60 milioni di euro, non ero abituato a fare questo tipo di investimenti quando ero dirigente. Ma il suo valore in campo non si discute”, ha ammesso Sabatini.

Prima di aggiungere qualcosa di sorprendete: “A me piace il colpo Cabal, grande acquisto. Hanno preso un giocatore forte. In questa squadra può compiere un ulteriore salto di qualità”, ha concluso. Proprio lo stesso Juan Cabal che fino a qualche momento prima del suo passaggio ufficiale in bianconero sembrava ad un passo dal vestire nerazzurro. Ma in questo la Juventus è stata più brava e più celere. Quel che è bastato, da parte di Giuntoli, per affondare il colpo ed anticipare la concorrenza.