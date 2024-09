No secco dell’Inter, retroscena a sorpresa sul bomber

Interessante retroscena di mercato quello emerso sull’Inter. E’ accaduto nella scorsa sessione estiva. La volontà dei nerazzurri è chiarissima

Ultimi due giorni di match per le Nazionali, impegnate in Nations League e qualificazioni ai Mondiali. Numerosi i calciatori dell’Inter in campo, alcuni dei quali si sono messi in grande evidenza, a conferma ulteriore di un buon inizio di stagione già in maglia nerazzurra.

Dimarco e Frattesi sono stati i protagonisti della bella vittoria dell’Italia contro la Francia al Parco dei Principi. Splendida la stoccata al volo di Dimarco per il gol del pareggio che ha preceduto il raddoppio di Frattesi, gol decisivo quest’ultimo per indirizzare definitivamente la partita dalla parte degli azzurri, abili a reagire dopo il vantaggio immediato della Francia con Barcola.

Un altro calciatore nerazzurro si è messo in mostra con l’Italia. Ci riferiamo a Francesco Pio Esposito, centravanti 19enne in prestito allo Spezia, che ha segnato ben 4 gol nel 7-0 con cui l’Under 21 azzurra ha superato San Marino nel match valido per le qualificazioni a Euro 2025. Un poker che ha attirato inevitabilmente l’attenzione dei tifosi e degli addetti verso questo attaccante che si candida ora a possibile protagonista del campionato di Serie B.

Francesco Pio Esposito, il retroscena di mercato sull’attaccante

Classe 2005, il più piccolo tra i tre fratelli calciatori, Pio Esposito ha vinto in estate il campionato europeo con l’Italia Under 17. Dopo una stagione con 38 presenze e 3 gol con lo Spezia, l’Inter ha deciso di lasciare il centravanti allo Spezia per un’altra stagione in prestito. Nella stessa compagine in cui milita anche il fratello Salvatore (Sebastiano ora è in prestito all’Empoli), Francesco può accumulare ulteriore esperienza in vista di un possibile ritorno alla base.

Che l’Inter abbia intenzione di puntare su di lui, lo conferma il retroscena riportato da Tuttosport, stando al quale il più giovane degli Esposito avrebbe potuto disputare la stagione appena iniziata in Serie A.

Ci sarebbe stato, infatti, un tentativo del Torino di acquistare l’attaccante a titolo definitivo dall’Inter. Una proposta interessante che il club nerazzurro ha rispedito al mittente. Sarebbe stata la stessa OakTree a opporsi, in quanto la nuova proprietà vuole puntare sempre più sui giovani calciatori di talento, soprattutto quelli cresciuto nel vivaio nerazzurro.

Una nuova strategia che trova conferma anche nell’acquisto del giovane difensore Tomas Palacios, arrivato in nerazzurro dopoché la stessa proprietà si era opposta alla decisione di prendere uno dei du svincolati Ricardo Rodriguez o Mario Hermoso, entrambi profili graditi a Inzaghi. Esposito, dunque, è destinato a tornare all’Inter. Non sappiamo quando ma è certo che il club nerazzurro voglia puntare su di lui magari per ringiovanire, in futuro, un attacco che, con Taremi e Arnautovic, ha un’età media piuttosto elevata.