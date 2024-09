Tradimento incredibile al Milan: l’Inter tenta il colpo dal Real Madrid

Un tradimento incredibile al Milan potrebbe cambiare anche le sorti del calciomercato dell’Inter: occhio al grande colpo dal Real Madrid

La rivalità tra Inter e Milan va avanti da sempre, un po’ per una questione territoriale, un po’ perché molto spesso si sono trovate a lottare per la vetta della classifica o per grandi traguardi in campo europeo. La storia si ripete molto spesso anche sul calciomercato dove spesso i due club della città di Milano si sfidano per obiettivi importanti, che potrebbero migliorare in maniera significativa la squadra.

E nel corso del tempo non sono mancati neanche degli sgarbi significativi, che a volta hanno scritto anche la storia. Uno di questi potrebbe verificarsi anche nel prossimo futuro, o più precisamente durante la prossima estate. Brahim Diaz è stato un uomo importante per la storia recente del Milan, poi è tornato al Real Madrid, ma dalle parti dei rossoneri non è stato mai davvero dimenticato, anche perché ha condotto il club a giocarsi una semifinale di Champions League.

L’Inter può tentare il colpo Brahim Diaz: dipende dal Real Madrid

In questa stagione, i Blancos si sono presentati alla nuova stagione con un attacco assolutamente mostruoso. Dietro i titolarissimi, restano comunque dei calciatori di grande qualità nel progetto di Carlo Ancelotti, interpreti come Arda Guler o Brahim Diaz, che probabilmente sarebbero titolari ovunque.

Lo spagnolo fino a questo momento ha giocato solo una partita da titolare, riuscendo a mettere a segno anche un gol e un assist nella Liga. Se il suo minutaggio non dovesse aumentare, però, l’Inter potrebbe fare un tentativo per riportarlo a Milano, ma dall’altra parte del Naviglio.

Sarebbe, infatti, la seconda punta di cui tanto c’è bisogno per completare l’attacco e potrebbe anche consentire un cambio di modulo al 3-4-1-2 o al 3-4-3. La sua valutazione, però, è un ostacolo importante, visto che costa 35 milioni di euro, ma attenzione anche alla volontà del Real Madrid, che potrebbe bloccare il calciatore, pur non essendo un titolarissimo.