“Il grave errore con Frattesi”: attacco in diretta all’allenatore

Davide Frattesi è grande protagonista con la maglia dell’Italia, in attesa dell’Inter: ecco il grave errore che è stato commesso con lui

Il dibattito su Davide Frattesi è sempre più acceso nella giornata di oggi. La sosta per le nazionali è andata parecchio bene per il centrocampista azzurro, che è andato a segno contro la Francia, e poi anche contro Israele, dando prova di essere un grande incursore, capace di essere letale per gli avversari.

Le sue qualità in mezzo al campo si esplicano sia in fase difensiva, sia in quella offensiva, e l’ha dimostrato anche con l’Inter, nonostante non sia ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso. In effetti, sa bene che non è facile trovare spazio in un terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma ora pretende maggiore spazio e con tutte le partite che i nerazzurri dovranno affrontare, dovrà essere per forza di cose di più.

Intanto, l’ex Sassuolo è diventato un perno della squadra di Luciano Spalletti per il presente e per il futuro, e anche il capocannoniere degli Azzurri. Allo stesso tempo, non è facile dimenticare la batosta subita agli Europei, in cui Frattesi non ha brillato, esattamente come tutto il gruppo – qualche eccezione a parte. C’è chi ha una spiegazione anche per questo.

Perché Frattesi non ha reso durante gli Europei? La spiegazione di De Grandis

Il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, spiegando i motivi per cui la mezzala non è riuscito a rendere durante gli Europei: “Davide agli Europei entrava da trequartista o da ala, mentre lui è un incursore di centrocampo. Spalletti non è scarso, doveva abituarsi a fare il Ct. È stato giusto dargli una seconda chance dopo gli Europei, a mio avviso“, ha spiegato.

In effetti, l’Italia sembra ripartita con un piglio nuovo e la dimostrazione è arrivata proprio dalle partite di Nations League. La vittoria contro la Francia è stata piuttosto prestigiosa e ha mostrato che gli Azzurri, a dispetto delle critiche, hanno grande qualità e devono trovare solo il giusto equilibrio e le trame di gioco del tecnico di Certaldo.

Il blocco Inter, invece, si è subito riscattato e ora è pronto a trascinare la Nazionale a nuovi successi, quelli che tutti i tifosi aspettano da tempo, ma che latitano ad arrivare con continuità.