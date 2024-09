Esposto e indagine contro l’Inter: la Procura ha deciso

Nessuno sgravio da parte dell’Inter risultante dal controllo dei documenti nello studio della Procura di Milano, tutto ok anche per la Covisoc. Il caso sarebbe entrato nella fase di archiviazione

La posizione dell’Inter nei giochi finanziari del campionato di Serie A era risultata alquanto dubbia secondo una iniziale ricostruzione lanciata da parte di un gruppo di tifosi organizzati della Juventus.

Da ciò è scaturito l’avvio delle indagini da parte della Procura di Milano volte ad accertare la sussistenza delle irregolarità ammesse all’interno dell’esposto, a causa delle quali poi l’Inter non avrebbe avuto il diritto ad iscriversi alle ultime due stagioni del massimo campionato italiano.

Stando alle parole utilizzate all’interno dell’esposto, le più grandi irregolarità sarebbero spuntate in relazione all’iscrizione all’ultimo campionato. Quello che poi avrebbe condotto il club nerazzurro alla conquista sul campo della seconda stella. Dallo studio effettuato dal PM, tuttavia, non sono emerse problematiche d’alcun tipo. Anzi, al contrario, l’Inter ha continuato a svolgere il proprio lavoro seguendo il principio della continuità aziendale e l’insieme dei responsabili del management societario non ha ritenuto necessario doversi avvalere agli strumenti normativi in caso di crisi d’impresa. Tutto ok dunque a livello finanziario.

Nessuna irregolarità da parte dell’Inter per la Procura, caso archiviato

Fronte Covisoc, invece, non sono state condotte azioni ostative nei confronti dell’organismo di controllo dei bilanci societari da parte dell’Inter e la propria posizione risulterebbe pulita.

A tal proposito, la Procura si è pronunciata nella inutilità di continuare a svolgere lavoro d’accertamento ed indagine perché “il quadro probatorio è univoco nell’assenza” delle accuse e dunque il fatto non sussiste oppure è esente dal quadro di punibilità a livello legale. L’Inter viene tirata fuori dall’ennesimo polverone senza danno alcuno e può dunque continuare a cavalcare l’ottimo periodo di crescita sia sul campo che al di fuori di esso, grazie alle energie profuse dall’intero staff gestionale che costituisce l’ossatura principale del brand a livello internazionale.